Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив Гельсінкі (Фінляндія), що війна Росії в Україні була "стратегічним провалом", який зменшив вплив і інтереси РФ "на роки вперед".

Джерело: CNN

За словами Блінкена, на сьогодні Росія опинилась і значно гіршому становищі – у військовому, політичному та економічному плані – аніж до повномасштабного вторгнення в Україну у наприкінці лютого 2022 року.

Вкотре підтверджуючи підтримку США щодо України та відданість “справедливому та тривалому миру”, він сказав, що президент Росії Володимир Путін лише посилив широкомасштабну міжнародну рішучість.

“Там, де Путін прагнув продемонструвати силу, він виявив слабкість. Там, де він намагався розділити, він об’єднався. Те, чому він намагався запобігти, він прискорив”, — сказав Блінкен.