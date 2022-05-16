Цитує Столтенберга британське видання The Guardian.
На переконання Генсека НАТО, в України є всі шанси цю війну перемогти. На цей результат мало хто з аналітиків робив ставки ще на самому початку російського вторгнення в Україну.
Столенберг сказав журналістам у неділю: “Війна Росії в Україні йде не так, як планувала Москва”.
Це слідує за кроками Фінляндії та Швеції щодо подання заявки на вступ до НАТО. Обидві країни дотримуються жорсткої політики нейтралітету, а потім неприєднання після закінчення Другої світової війни, розглядаючи членство в НАТО як провокацію Москви.
НАТО і Сполучені Штати заявили, що вони впевнені, що обидві країни будуть прийняті до альянсу, і що застереження Туреччини, яка хоче, щоб країни Північної Європи припинили підтримку курдських бойовиків, присутніх на їхній території, можуть бути подолані.
- Нагадаємо, Єнс Столтенберг заявив, що Туреччина чітко дала зрозуміти, що не має наміру блокувати членство Швеції та Фінляндії в Альянсі.
- 15 травня президент Фінляндії Саулі Нііністе заявив, що країна офіційно вирішила подати заявку на вступ до НАТО. Він зазначив, що до цього рішення Фінляндію підштовхнула агресія РФ проти України.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про “швидкий вступ” Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного Альянсу, якщо країни подадуть відповідні заявки.