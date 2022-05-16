15 травня під час пресконференції Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що наступ Росії на Донбасі застопорився, і це суперечить попереднім планам Москви.

Цитує Столтенберга британське видання The Guardian.

На переконання Генсека НАТО, в України є всі шанси цю війну перемогти. На цей результат мало хто з аналітиків робив ставки ще на самому початку російського вторгнення в Україну.

Столенберг сказав журналістам у неділю: “Війна Росії в Україні йде не так, як планувала Москва”.

Це слідує за кроками Фінляндії та Швеції щодо подання заявки на вступ до НАТО. Обидві країни дотримуються жорсткої політики нейтралітету, а потім неприєднання після закінчення Другої світової війни, розглядаючи членство в НАТО як провокацію Москви.

НАТО і Сполучені Штати заявили, що вони впевнені, що обидві країни будуть прийняті до альянсу, і що застереження Туреччини, яка хоче, щоб країни Північної Європи припинили підтримку курдських бойовиків, присутніх на їхній території, можуть бути подолані.