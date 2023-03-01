Посадовці Сполучених Штатів закликають посилити дипломатичну увагу до Західних Балкан, регіону, який вважається вразливим до зловмисних кампаній російського впливу щодо війни в Україні.

Про це інформує “Голос Америки”.

“Війна Росії показала нагальність нашої роботи з надання допомоги всім країнам Західних Балкан у просуванні демократичних реформ, втіленні їхніх прагнень інтеграції в європейські та євроатлантичні інституції”, — зауважив речник Держдепартаменту США.

Також він додав, що дипломатичні пріоритети для регіону включають взаємне визнання країн, зниження бар’єрів для торгівлі, свободу ЗМІ та боротьбу з корупцією.

Повідомляється, що конгресвумен США Діна Тітус у березні 2022 року разом з іншими членами Конгресу підписала лист із закликом до Державного департаменту та державного секретаря Ентоні Блінкена поглибити взаємодію на Західних Балканах.

“Стало очевидно, що Росія на кожному кроці відсуває кордони. Звичайно, з Сербією, з Молдовою, з Україною. Тому ми хотіли бути впевненими, що там є жорсткий кордон, щоб Росія не поширювати свій вплив на інші території”, – наголосила Тітус.

Крім того вона зазначила, що Сполучені Штати повинні посилили свою участь — не лише через військову та гуманітарну допомогу Україні, але, наприклад, у покращенні відносин із Сербією: «Ми бачили, як Сербія встала і сказала, що не підтримує війну в Україні”.

Разом з тим Скотт Куллінан, старший радник зі зв’язків з урядом організації Razom for Ukraine у Вашингтоні, сказав, що “у довгостроковій перспективі його хвилює те, що Західні Балкани, Сербія, Боснія відстають”. Оскільки більше уваги приділяється таким країнам, як Україна та Молдова, увага Заходу, західні ресурси спрямовуватимуться до цих країн, щоб допомогти їм відбудуватись.

Він сказав, що балканські країни повинні взяти на себе важливі зобов’язання, “що сприятимуть подальшій інтеграції їхніх економік не з Росією і не з Китаєм, а з Європою та США”. Куллінан додав, що країни Західних Балкан повинні зрозуміти, що все змінилося і що ми не збираємося повертатися до світу, який був до 24 лютого.