У розвідці Сполучених Штатів Америки вважають, що російсько-українська війна, ймовірно, перейде у "більш непередбачуваний та ескалаційний" стан вже найближчими місяцями.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Директорка розвідки США Авріл Хейнс 10 травня виступила перед сенатським комітетом збройних сил з заявою щодо повномасштабної війни Росії проти України та зазначила наступне:

Невизначене майбутнє: за словами Хейнс, президент РФ Володимир Путін зіштовхнувся з тим, що його амбіції не відповідають можливостям його армії. Тому передбачити наступні кроки Путіна у війні проти України буде важко.

Ескалація: у розвідці США не виключають, що Росія може вдатись до “більш радикальних заходів”. Зокрема, за словами Авріл Хейнс, Путін може запровадити у Росії воєнний стан.

Ядерна загроза: директорка розвідки США зауважила, що навряд чи Путін застосує ядерну зброю. Однак це може статись, якщо президент РФ відчує “екзистенційну загрозу” для своєї країни. Голова управління оборонної розвідки США генерал-лейтенант Скотт Берр’єр також наголосив, що США не очікують застосування Росією ядерної зброї у найближчому майбутньому.

Наступ на сході України: Авріл Хейнс наголосила, що наразі активні бойові дії розгорнулись за Донбас, однак це не означає, що РФ зупиниться на цьому регіоні. Хейнс додала, що цілі Путіна виходять далеко за межі Донбасу, тому “навіть якщо РФ вдасться захопити Донецьку та Луганську області, це не означатиме закінчення війни”.

Найближча перспектива: президент Росії хоче захопити Донецьку та Луганську області, контролювати Херсон та розширити сухопутний шлях до Придністров’я. Проте, аби дістатись до невизнаної республіки, Кремлю потрібно оголосити мобілізацію в Росії, чого досі не зроблено.

Мирні перемовини: за словами Авріл Хейнс, поки Україна та Росія вірять, що можуть продовжувати активні бойові дії, ефективних перемовин не буде. Принаймі, у найближчі тижні.