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«Війна в голові Зеленського давно закінчилась»: «ЄС» зробила заяву через обстріл Авдіївки

Партія “Європейська Солідарність” відреагувала на обстріл Авдіївки й закликала владу до рішучих дій.

Неділя, 29 серпня 2021, 16:24

Про це йдеться у заяві партії.

В “ЄС” зазначають, що вперше з 2017 року російські найманці застосували важке озброєння й спровокували вкрай серйозне загострення на фронті, обстрілявши мирну українську Авдіївку.

“За останні декілька днів ми маємо десятьох важкопоранених, та, на жаль, вбитих українських Героїв. На цьому фоні Верховний Головнокомандувач просто мовчить, що вже викликає навіть не подив, а обурення, ніяк не коментуючи цей черговий злочин російських окупаційних військ та наші втрати”, – заявили в “ЄС”.

У партії впевнені, що перший з 2017 року артилерійський обстріл українського міста в тилу – це результат лякливої політики Верховного Головнокомандувача, який відводив війська з позицій в односторонньому порядку, забрав з фронту розвідувальні безпілотники, контрснайперські групи та заборонив вести вогонь у відповідь. 

“Бо війна в голові Зеленського давно закінчилась – і він вперто продовжує ігнорувати реальність. Тільки цим можна пояснити й те, що російський ударний безпілотник, який влада сором‘язливо назвала “невідомого походження”, який облітав Харківську область 27 серпня, безперешкодно виконав свої розвідувальні завдання, а може й імітацію бомбардування. Подібне порушення українського кордону – щонайменше причина для негайного скликання РНБО та координації з міжнародними союзниками”, – йдеться у заяві.

В “ЄС” нагадали, що Зеленський особисто гарантував повернення українських підрозділів на попередні позиції в разі найменшого порушення з боку окупантів. Однак він не дотримав свого слова.

“Європейська Солідарність” вимагає від керівництва держави негайно ініціювати відеоконференцію нормандського формату і разом з партнерами вимагати від Путіна дотримання режиму тиші. 

Крім того, Офіс президента має негайно доручити скликання ТКГ з питань погіршення безпекової ситуації на Донбасі та дати можливість командирам підрозділів на місці приймати рішення про вогонь у відповідь, щоб захистити мирне населення українського Донбасу. 

Також, влада зобов’язана знайти кошти та негайно встановити систему сучасного відеоспостереження на всій лінії зіткнення задля посилення безпеки українських воїнів. 

“Необхідно скасувати усі безглузді обмеження, які перешкоджають ефективній протидії агресору і стримуванню його від нападів на наші сили й мирне населення”, – заявили в “ЄС”.

У політсилі закликають Міністерство оборони й Уряд негайно виплатити всі заборгованості військовослужбовцям ЗСУ по відпустках і лікарняним. А в бюджеті 2022 передбачити збільшення зарплат українським військовим.

Наголошується, що деокупація Криму і Донбасу, а також посилення санкцій проти країни-агресора мають стати ключовими темами переговорів Зеленського і Байдена.

“Володимире Олександровичу, виходьте з декорацій, в яких вам так затишно і комфортно. Ворог обстрілює українську землю, яку ви дуже пафосно обіцяли захищати й відвойовувати. То хоча б скажіть щось людям”, – закликають в “ЄС”.

Теги: Авдіївка, Війна на Донбасі, Європейська солідарність

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