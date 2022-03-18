За даними Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 18 березня стан, положення та характер дій сил оборони не зазнали суттєвих змін. Українські воїни продовжують завдавати нищівних ударів по угрупованнях військ РФ, які намагаються закріпитись на тимчасово захоплених територіях України.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Генштабу ЗСУ.

Повідомляється, що протягом четверга, 17 березня, українські захисники та захисниці частково знищили та зупинили просування углиб України підрозділів зі складу 437-го навчального полку та 260-го танкового полку ЗС РФ. Наразі втрати загарбників уточнюються.

Окрім цього, бомбардувальна та штурмова авіація Повітряних СИЛ ЗСУ завдала потужних ударів по колонах військової техніки окупантів. Зенітно-ракетними військами та винищувальною авіацією вражено 14 повітряних сил ворога – 7 літаків, 3 безпілотники, 3 крилаті ракети та вертоліт.

Оскільки російські загарбники суттєво вичерпали свої людські ресурси, командування ЗС РФ вдається до крайніх мір у намаганні комплектувати особовий склад. Противник розпочав приховану мобілізацію, залучаючи “добровольців”, строковиків, курсантів та найманців із Сирії.

На тимчасово зайнятих українських територіях, окупанти намагаються створити для себе імідж, роздаючи місцевому населенню продукти. Водночас загарбники активно розшукують та затримують українських активістів, держслужбовців, учасників АТО/ООС та членів їх сімей, а також інших громадян, які чинять спротив окупантам.

Противник продовжує зазнавати втрат. У окупантів проблеми з забезпечення підрозділів. Також низький морально-психологічний стан військових РФ призводить до збільшення кількості дезертирства та відмов брати участь у війні проти України.