Розвідники та військові посадовці вважають, що російсько-українська війна перебуває на критичній стадії, яка може визначити довгостроковий результат війни.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Цей вирішальний момент також може змусити західні ряди, які увесь цей час допомагали Україна озброєнням, ухвалити жорстке рішення.

Голова Пентагону Ллойд Остін готовий очолити робочу групу з майже 50-ти країн для обговорення кризи, яке відбудеться 15 червня. США очікують, що на зустрічі оголосять про нові пакети озброєння та обладнання для України, зауважив високопосадовець з Пентагону.

“Я думаю, що ось-ось буде досягнуто точки, коли одна зі сторін досягне успіху. Або росіяни дійдуть до Слов’янська та Краматорська, або українці їх зупинять. І якщо українці зможуть утримати лінію тут, перед обличчям такої кількості сил, це матиме значення,” – наголосив посадовець із НАТО.

На думку західних чиновників, події в Україну можуть розвиватись за трьома сценаріями.

Росія може досягати успіхів лише у Донецькій та Луганській областях або війна зайде у глухий кут, який триватиме місяцями чи навіть роками, що призведе до великих втрат з обох сторін та кризи, яка повільно розвиватиметься і впливатиме на світову економіку.

Найменш вірогідний сценарій – Росія перегляне свої військові цілі, оголосить про перемогу і спробує спровокувати близький бій. Однак на сьогодні такий сценарій виглядає не більше, як намагання видати бажане за дійсне.

Якщо Росії вдасться захопити Донецьку та Луганську області, американські посадовці побоюються, що Кремль використає цю територію як плацдарм для подальшого вторгнення в Україну.

“Я впевнений, що якщо Україна буде недостатньо сильною, вони підуть далі. Ми показали їм нашу силу. І важливо, щоб цю силу разом з нами показали і наші західні союзники”, – наголосив президент України Володимир Зеленський, коли закликав Захід надати швидше відправити озброєння.

Західні посадовці вважають що загалом РФ знаходиться у більш вигідній ситуації на Донбасі, якщо враховувати виключно кількість військових. Проте російський прогрес не є визначеним, заявив посадовець з адміністрації президента США Джо Байдена.

Оскільки лінія фронту перетворилась у війну на виснаження, основану на артилерійських обстрілах, обидві сторони зазнали великих втрат і зараз зіштовхнулись з потенційною нестачею живої сили.

Росія зазнала втрат розміром близько третьої частини своїх сухопутних військ і американські розвідники заявили, що Росія буде боротись за будь-які серйозні успіхи без загальної мобілізації, що є політично небезпечним кроком, на який президент РФ Володимир Путін досі не наважився.

На сьогодні бойові дії зосередженні навколо двох міст, розташованих на протилежних берегах Сіверського Донця – Сєвєродонецька та Лисичанська.

Українські військові практично повністю оточені у Сєвєродонецьку. Щодо Лисичанська, то західні аналітики вважають, що у ЗСУ більше шансів його захистити, однак вже є тривожні ознаки, що РФ намагається відрізати лінії постачання, наступаючи з південного сходу.

Офіційні особи США наполягають, що західне озброєння продовжує надходити на передову. Однак українська влада постійно скаржиться на недостатню кількість озброєння, що викликає питання – наскільки ефективно працює лінія постачання? Україна просить не тільки важке озброєння, але й елементарні предмети постачання., до прикладу – боєзапаси.

За даними джерел, частково проблема полягає не лише у тому, що в України закінчуються старі радянські боєзапаси, які підходять до наявних систем, а й у тому, що є перешкоди для переходу на західні системи озброєння. До прикладу, щоб навчати бійців користуватись новим озброєнням, потрібен час та необхідність забирати військових з поля бою.

У деяких випадках, зазначають джерела, Україна не використовує незнайомі західні системи озброєння. Наприклад, деякі українські військові не використовують дрони Switchblade, оскільки їм зручніше керувати іншими безпілотниками.

Та у світі є ще достатня кількість радянських боєзапасів, які можуть передати Україні і США закликають країни переглянути, які старі запаси вони мають для забезпечення України.

Попри те, що США мають чітку картину бойових втрат РФ, вони від початку намагаються оцінити бойову міць України. Нещодавно офіційні особи США визнали, що не знають, куди йде західне озброєння, наскільки ефективно його використовують, і як воно пересікає український кордон. Це все ускладнює прогнози розвідки та політичні рішення про те, як і коли поповнювати запаси України.

Окрім цього, важко зрозуміти, як будуть поводитись українські військові у вирішальний момент, адже через втрати на фронт відправляють наспіх навчених цивільних добровольців.

“Одна справа мати людей, та питання у тому, чи готові вони до бою. Я думаю, це важливий фактор”, – сказав посадовець з НАТО.

Між іншим, США та Захід не бачать ознак того, що бажання Путіна продовжувати цю дороговартісну війну зменшується.

“Щодо стратегічних цілей, які, на нашу думку, є у Путіна щодо України, я не бачу жодних ознак, що вони змінились. Путін надалі вірить, що у підсумку він доб’ється успіху і буде фізично або політично контролювати Україною або хоча б її частиною”, – додав посадовець НАТО.

Та навіть якщо бажання Путіна завоювати України залишиться непохитним, зростає усвідомленість того, що Захід може зменшити підтримку України.

Оскільки бойові дії затягуються, ціна для західних урядів продовжує рости. Деякі західні уряди, зокрема і США, схвильовані тим, що забезпечення України озброєнням призвело до зменшення їхніх національних запасів, які важливі для оборони країн.

Також варто враховувати зростання цін на енергоносії та високу інфляцію. У міру того, як це все починає торкатись простих людей, а увага ЗМІ вже не так зосереджена на війні, деякі офіційні особи побоюються, що підтримка Заходу ослабне.