Про це йдеться в інтерв’ю швейцарському виданню “Neue Zürcher Zeitung” одного із найвідоміших на Заході українських істориків, повідомляє Zbruc.eu.

Плохій вважає, що після початку повномасштабної війни весь світ змінився буквально за декілька днів, а наслідки цієї війни будуть довготривалими.

Відповідаючи на питання кореспондента про причини вторгнення Росії до України, Плохій назвав головною з них бажання Путіна реанімувати Радянський Союз. Для цього президенту РФ потрібно взяти контроль над територіями колишнього СРСР. Історик наголосив, що Україна відігравала дуже значну роль як у функціонуванні СРСР, так і у його розпаді. Саме через це імперський проєкт Путіна не є можливим без України.

На думку науковця, важливим є не лише геополітичний вимір проблеми. Фактично Путін хоче відбудувати Російську імперію ХІХ ст., частиною якої була Україна. Російський диктатор не може прийняти відокремлення України від Росії.

Плохій також оцінив і трактування Путіним історії України. Воно, на думку, історика, є дуже вибірковим. Президент РФ вважає, що Володимир Ленін створив Україну, проте він не бажає бачити, що після Жовтневої революції в Україні активно діяв національний рух, який протистояв більшовикам. І через це Леніну довелося піти на поступки українському національному руху.

Також Сергій Плохій зауважив, що сприйняття деякими росіянами України як “неповноцінної” держави зумовлене їхнім уявленням про їх власний народ, яке було сформоване імперськими ідеологами під час революцій ХІХ ст.

Для них цей народ складався з великоросів, білорусів і малоросів. Плохій каже, що в цій моделі допускалося існування окремих “племен” з власними “діалектами”, проте у них не могло бути власної мови чи розвиненої культури.

Історик детально розповів і про передачу Криму до УРСР у 1954 році. Плохій наголошує, що передача півострова була зумовлена економічною ситуацією: півострів потребував відбудови після Другої світової війни. Постачання продовольства та інших товарів до Криму відбувалося з території України. Дослідник переконаний, що Хрущов фактично змусив Україну прийняти Крим, економіка якого була зруйнована війною.

Плохій наголошує, що в 2014 році українці запропонували власну модель національного будівництва, в якій на першому місці – не мова, якою ти розмовляєш, а державні інститути і громадянське суспільство. Цю модель українці протиставили моделі Путіна, де в національному будівництві головну роль грає російська мова.

Науковець каже, що, як це не парадоксально, російська агресія призвела до консолідації українського суспільства. Він вважає, що теперішнє вторгнення виконує функцію об’єднання української нації “щонайменше ідеально”. На думку Сергія Плохія, це зумовлено і тим, що молоде покоління українців виросло в демократичній країні. Молодь вже не знає Радянського союзу. Саме в цьому і полягає значна відмінність України від Росії.

Історик переконаний, що війна в Україні є війною за всю Європу. Також він вважає, що майбутнє України полягає у союзі з Заходом, оскільки це – єдиний союз, який забезпечить майбутнє України як Держави.

Інтерв’юер запитав Плохія і про те, чи тепер українці сприймають росіян як ворогів. Дослідник зауважив, що число людей, які так вважають, постійно зростає з 2014 року, а з 24 лютого таких людей стало ще більше. Багато українців вважають відповідальним за війну не лише російський уряд, але й простих громадян РФ. Плохій переконаний, що в українсько-російських відносинах ми дійшли до точки неповернення, оскільки покоління, яке бере участь у теперішній війні, не має і не матиме відчуття “братнього зв’язку” з Росією.