Про це повідомляє DW, посилаючись на доповідь Організації економічного співробітництва та розвитку.

Хоча зростання світового ВВП у поточному році, як і раніше, очікується на рівні 3%, прогноз ОЕСР на 2023 рік погіршено до 2,2% з очікуваних ще у червні 2,8%.

За оцінкою експертів ОЕСР, війна РФ проти України коштуватиме глобальній економіці $2,8 млрд втраченого ВВП до кінця наступного року. Ці наслідки можуть виявитися ще серйознішими, якщо Європі доведеться нормувати споживання енергоресурсів у зимових умовах.

