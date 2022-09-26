Повномасштабна війна РФ проти України коштуватиме 2,8 трлн доларів втраченого ВВП. Світова економіка зросте лише на 2,2% у 2023 році, прогнозує ОЕСР. Темпи зростання глобальної економіки сповільнюються сильніше, ніж прогнозувалося кілька місяців тому.

Про це повідомляє DW, посилаючись на доповідь Організації економічного співробітництва та розвитку.

Хоча зростання світового ВВП у поточному році, як і раніше, очікується на рівні 3%, прогноз ОЕСР на 2023 рік погіршено до 2,2% з очікуваних ще у червні 2,8%.

“Війна призвела до зростання цін на енергоносії, особливо в Європі, посиливши інфляційний тиск у той момент, коли ціни й без того швидко зростали по всьому світу через наслідки COVID-19”, – йдеться в доповіді. Бізнес перекладає на споживачів підвищення витрат на енергоресурси, транспорт та робочу силу. Як акцентують експерти, інфляція досягла рівнів 1980-х років, змусивши центробанки до швидшого запровадження більш жорсткої політики.

За оцінкою експертів ОЕСР, війна РФ проти України коштуватиме глобальній економіці $2,8 млрд втраченого ВВП до кінця наступного року. Ці наслідки можуть виявитися ще серйознішими, якщо Європі доведеться нормувати споживання енергоресурсів у зимових умовах.

The world continues to pay a high price for Russia’s war of aggression against Ukraine. At today’s Interim Economic Outlook, we project world #GDP to grow 3% in 2022 and weaken to 2.2% in 2023.https://t.co/9qvPBX923I

# EconomicOutlook@OECD @santospereira_a pic.twitter.com/AajfQMH2Dy — Mathias Cormann (@MathiasCormann) September 26, 2022

ОЕСР знизила прогнози на наступний рік майже для всіх країн G20, за винятком Туреччини, Індонезії та Великобританії, при цьому в останній очікується нульове зростання ВВП.

Економіка єврозони у 2023 році, як тепер прогнозується, зросте лише на 0,3%. Червневі прогнози передбачали збільшення ВВП єврозони наступного року на 1,6%.

Прогноз зростання ВВП США на 2023 рік знижено до 0,5% із 1,2%, що очікувалися в червні.

Китайська ж економіка, згідно з прогнозом ОЕСР, навпаки прискорить зростання наступного року до 4,7% із 3,2% у 2022 році. Прогноз на поточний рік передбачає найнижчі темпи підвищення ВВП КНР з 1970-х без урахування періоду пандемії 2020 року, зазначають експерти.

Довідка. ОЕСР – міжнародна організація, членами якої на сьогодні є 37 країн. 70 країн мають статус партнерів ОЕСР, беручи участь у багатьох сферах її діяльності. За впливом ОЕСР належить до трійки провідних світових економічних установ разом з МВФ та Світовим банком.

ОЕСР створено в 1961 році на базі Європейської організації економічного співробітництва, заснованої для управління допомогою з боку США та Канади в рамках Плану Маршала з реконструкції Європи після Другої Світової війни.

Від самого початку існування ОЕСР її діяльність спрямована на зміцнення й підвищення ефективності економік держав-членів, покращення соціально-економічних умов та ситуації із зайнятістю, забезпечення економічного зростання як індустріально розвинених країн, так і тих, що розвиваються.