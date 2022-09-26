Про це повідомляє DW, посилаючись на доповідь Організації економічного співробітництва та розвитку.
Хоча зростання світового ВВП у поточному році, як і раніше, очікується на рівні 3%, прогноз ОЕСР на 2023 рік погіршено до 2,2% з очікуваних ще у червні 2,8%.
“Війна призвела до зростання цін на енергоносії, особливо в Європі, посиливши інфляційний тиск у той момент, коли ціни й без того швидко зростали по всьому світу через наслідки COVID-19”, – йдеться в доповіді. Бізнес перекладає на споживачів підвищення витрат на енергоресурси, транспорт та робочу силу. Як акцентують експерти, інфляція досягла рівнів 1980-х років, змусивши центробанки до швидшого запровадження більш жорсткої політики.
За оцінкою експертів ОЕСР, війна РФ проти України коштуватиме глобальній економіці $2,8 млрд втраченого ВВП до кінця наступного року. Ці наслідки можуть виявитися ще серйознішими, якщо Європі доведеться нормувати споживання енергоресурсів у зимових умовах.
The world continues to pay a high price for Russia’s war of aggression against Ukraine.
At today’s Interim Economic Outlook, we project world #GDP to grow 3% in 2022 and weaken to 2.2% in 2023.https://t.co/9qvPBX923I
# EconomicOutlook@OECD @santospereira_a pic.twitter.com/AajfQMH2Dy
— Mathias Cormann (@MathiasCormann) September 26, 2022
ОЕСР знизила прогнози на наступний рік майже для всіх країн G20, за винятком Туреччини, Індонезії та Великобританії, при цьому в останній очікується нульове зростання ВВП.
Економіка єврозони у 2023 році, як тепер прогнозується, зросте лише на 0,3%. Червневі прогнози передбачали збільшення ВВП єврозони наступного року на 1,6%.
Прогноз зростання ВВП США на 2023 рік знижено до 0,5% із 1,2%, що очікувалися в червні.
Китайська ж економіка, згідно з прогнозом ОЕСР, навпаки прискорить зростання наступного року до 4,7% із 3,2% у 2022 році. Прогноз на поточний рік передбачає найнижчі темпи підвищення ВВП КНР з 1970-х без урахування періоду пандемії 2020 року, зазначають експерти.
Довідка. ОЕСР – міжнародна організація, членами якої на сьогодні є 37 країн. 70 країн мають статус партнерів ОЕСР, беручи участь у багатьох сферах її діяльності. За впливом ОЕСР належить до трійки провідних світових економічних установ разом з МВФ та Світовим банком.
ОЕСР створено в 1961 році на базі Європейської організації економічного співробітництва, заснованої для управління допомогою з боку США та Канади в рамках Плану Маршала з реконструкції Європи після Другої Світової війни.
Від самого початку існування ОЕСР її діяльність спрямована на зміцнення й підвищення ефективності економік держав-членів, покращення соціально-економічних умов та ситуації із зайнятістю, забезпечення економічного зростання як індустріально розвинених країн, так і тих, що розвиваються.
- Згідно з оцінками Міжнародного валютного фонду, суттєве зниження темпів зростання економік Китаю та США призводить до уповільнення зростання валового внутрішнього продукту у всьому світі. МВФ погіршив прогноз зростання світової економіки на поточний рік до 3,2%.
- Водночас повномасштабне вторгнення РФ в Україну може завдати непоправних збитків економіці країн із низьким і середнім рівнями доходу. Російська агресія може спровокувати збільшення бідності серед мільйонів людей та відкинути десятки країн у боргову кризу.
- Російське вторгнення в Україну спровокувало зростання цін на сировинні товари. Внаслідок цього відновлення частини Африки зупинено, а також посилилися проблеми через продовольчу безпеку регіону.
- Міністерка фінансів США Джанет Єллен визнала, що інфляція знаходиться на “неприйнятному рівні”. Проте зауважила, що це проблема не виключно для Сполучених Штатів.
- Глобальна економіка дедалі більше наближається до загрози стагфляції, яка нагадує випробування 1970-х років. А це є проблемою для світових фінансових керівників, котрі долають наслідки війни в Україні.