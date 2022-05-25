Кризи, які спричинила та посилила російсько-українська війна, можуть призвести до дефолту більш ніж 70 держав. Проблеми з продовольством, паливом та фінансами загрожують спровокувати заворушення у більш бідних країнах.

Про це повідомило американське видання The Wall Street Journal.

Під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі адміністратор Програми розвитку ООН Ахім Штайнер зазначив, що у багатьох економік, які розвиваються, просто не залишиться коштів. Дефолт можуть спровокувати висока інфляція та відсоткові ставки. Раніше на тлі масових протестів його оголосили на Шрі-Ланці.

Росія влаштувала блокаду портів Україні. Своєю чергою ці дії призводять до дефіциту та зростання цін. Багато країн, як Єгипет, майже повністю залежать від імпорту.

Світові ціни на зерно вже виросли на 50%, що наближає вартість до рекордних показників. Кукурудза подорожчала на 32%, а соя – на 26%. Ціни збільшуються також на енергоресурси, а їхній дефіцит прискорює продовольчу інфляцію. Останнє обумовлено тим, що дорожчають добрива, при виробництві яких використовується природний газ.

“Триголова гідра” енергії, їжі та боргу” приведе до колапсу сімейних доходів і державних послуг у багатьох країнах, що розвиваються”, – сказав президент Open Society Foundations Марк Маллок-Браун.

На сьогодні через агресію Росі світ переживає тяжку продовольчу кризу. За словами виконавчого директора великого виробника добрив Yara International ASA Свейна Торе Холсетера, якщо прямо зараз в Україні відновлять мир, то знадобиться час для відновлення ліній постачань глобальної харчової промисловості. Він додав, що тепер видно, що “продовольство – це зброя на війні”.