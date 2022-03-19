Про це сповістив генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерреш.
Зазначено, що повномасштабна війна викликає стрімке зростання на загальнонеобхідні речі, зокрема паливо, харчові продукти та транспорт. За найгіршими прогнозами, результатом цього може стати харчова криза.
“Ми повинні зробити все можливе, щоб запобігти урагану голоду і краху глобальної продовольчої системи”, — наголосив Гутерреш.
The war in Ukraine is already disrupting supply chains and causing the prices of fuel, food and transport to skyrocket.
We must do everything possible to avert a hurricane of hunger and a meltdown of the global food system.
— António Guterres (@antonioguterres) March 19, 2022
- Нагадаємо, Голова міністерства закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс впевнена, що Росія використовує мирні перемовини з Україною у власних цілях.
- Раніше міністр закордонних справ Франції Жан-Іва Ле Дріана, заявив, що Росія лише вдає спроби перемовин про припинення війни.
- Також відомо, що 17 березня президент РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, під час якої виклав свої вимоги щодо мирної угоди з Україною.