За оцінками ООН, російське вторгнення в Україну призвело до порушення логістичних ланцюгів та загрожує знищити глобальну продовольчу систему.

Про це сповістив генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерреш.

Зазначено, що повномасштабна війна викликає стрімке зростання на загальнонеобхідні речі, зокрема паливо, харчові продукти та транспорт. За найгіршими прогнозами, результатом цього може стати харчова криза.

“Ми повинні зробити все можливе, щоб запобігти урагану голоду і краху глобальної продовольчої системи”, — наголосив Гутерреш.