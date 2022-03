Про це сповістив генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерреш.

Зазначено, що повномасштабна війна викликає стрімке зростання на загальнонеобхідні речі, зокрема паливо, харчові продукти та транспорт. За найгіршими прогнозами, результатом цього може стати харчова криза.

The war in Ukraine is already disrupting supply chains and causing the prices of fuel, food and transport to skyrocket.

We must do everything possible to avert a hurricane of hunger and a meltdown of the global food system.

— António Guterres (@antonioguterres) March 19, 2022