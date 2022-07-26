Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок попередила, що війна Росії в Україні може затягнутися "на місяці".

Про це повідомляє американська інформаційна агенція Bloomberg.

Водночас вона пообіцяла продовжувати постачати Збройним силам України боєприпаси, обладнання та важке озброєння, а також надавати більше фінансової підтримки.

Варто зауважити, що раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц скоротив військову підтримку Німеччини для України, попри протилежні обіцянки, через що зустрівся з критикою ЗМІ та опозиції.

Після зустрічі зі своїм чеським колегою в Празі Бербок сказала, що “нам потрібна велика витривалість”. Вона вважає, що варто бути готовими до того, що війна, яку Росія веде з надзвичайною жорстокістю і яку вона веде так, як ніхто інший, може тривати ще місяці.