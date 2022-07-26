Про це повідомляє американська інформаційна агенція Bloomberg.
Водночас вона пообіцяла продовжувати постачати Збройним силам України боєприпаси, обладнання та важке озброєння, а також надавати більше фінансової підтримки.
Варто зауважити, що раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц скоротив військову підтримку Німеччини для України, попри протилежні обіцянки, через що зустрівся з критикою ЗМІ та опозиції.
Після зустрічі зі своїм чеським колегою в Празі Бербок сказала, що “нам потрібна велика витривалість”. Вона вважає, що варто бути готовими до того, що війна, яку Росія веде з надзвичайною жорстокістю і яку вона веде так, як ніхто інший, може тривати ще місяці.
- У Бундестазі звернулися до канцлера Німеччини Олафа Шольца докладно розповісти про вже надану й заплановану допомогу Україні. З вимогою провести конференцію виступила депутатка від Вільної демократичної партії Марі-Аґнес Штрак-Ціммерман.
- 13 липня Міністерство оборони ФРН оприлюднило повний список озброєння, техніки та іншої допомоги, яку Німеччина надала та готується надати Україні для боротьби з російською агресією.
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