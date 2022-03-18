Про це повідомляє Reuters з посиланням на китайські державні медіа.

Голова Китайської народної Республіки Сі Цзіньпінь у розмові з президентом США Джо Байденом заявив, що війни, зокрема і та, яка триває в Україні, не є ні в чиїх інтересах.

Відносини між двома державами не можуть переростати у протистояння, які не в інтересах жодної. Війна в Україні також не є тим, що ми хочемо бачити, наголосив очільник КНР.

Взаємини США та Китаю мають розвиватися у “правильному напрямі”, а обидві країни мають докладати зусиль для встановлення миру у світі, зазначають китайські державні медіа у Reuters.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що під час Байден донесе до очільника КНР всі можливі наслідки, які чекатимуть на його країну, якщо вона в будь-який спосіб допоможе Росії обійти запроваджені проти неї санкції. Така заява з’явилася на тлі повідомлень про можливі прохання з боку РФ про допомогу у війні проти України. Також після вторгнення Росії в Україну офіційний Пекін відмовлявся засудити дії Росії чи називати їх вторгненням або війною. КНР висловлювали підтримку суверенітету України, проте в Китаї заявляли і про те, що “Росія законно занепокоєна у своїй безпеці”, повідомляють у Reuters.