За даними Генерального штабу Збройних сил України, станом на 6 ранку 9 березня Україна продовжує протистояти російському вторгненню.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що українські захисними ведуть оборонну операцію у межах визначених операційних сил.

На Північному та Північно-західному напрямках продовжується ведення бойових дій в Поліському та Волинському операційних районах, а також вздовж ділянки державного кордону України та в районах населених пунктів Ніжин, Іваниця, Тростянець, триває оборона міста Чернігова.

У столиці України Києві відбивають наступ противника, наносять вогневе ураження його наступальним угрупованням та стійко утримують визначені рубежі.

На Південному напрямку оперативні угруповання сил оборони здійснюють прикриття державного кордону України та морського узбережжя, охорону і оборону аеродромів та об’єктів критичної інфраструктури.

На інших напрямках угруповання військ проводять стабілізаційну операцію та виконують завдання територіальної оборони.

Повітряні Сили ЗСУ відбивають ракетно-бомбові удари та знищують засоби повітряного нападу окупантів, здійснюють протиповітряне прикриття важливих об’єктів інфраструктури України та угруповань військ.

Згідно з даними, російські загарбники несуть численні втратити особового складу, у зв’язку із чим в Росії продовжується прихована мобілізація, яку окупанти називають “тимчасовими навчальними зборами у Криму, Краснодарському краї, та окремих районах Донецької та Луганської областей”.

Окрім цього, зафіксовано випадки відрахування юнаків призовного віку з вищих навчальних закладів РФ з метою поповнення резерву армії загарбників.

Окупанти не відкидають можливості залучити до військових дій військовослужбовців невизнаної придністровсько-молдавської республіки у кількості до 800 осіб, проте морально-психологічний стан зазначеного особового складу залишається на низькому рівні.

У Бердянську противник почав поширювати пропагандистські матеріали направлені на дискредитацію військово-політичного керівництва нашої держави.

У населених пунктах Чернігівської області, що тимчасово зайняті російськими військами, ворог, у порушення норм Міжнародного гуманітарного права, продовжує переховувати озброєння та військову техніку серед житлових будинків та в приміщеннях сільськогосподарських об’єктів. Використовує мережу лікувальних закладів для надання медичної допомоги пораненому особовому складу. Окупанти виводять з ладу вежі стільникового зв’язку.

В Херсонській області виявлено, що військовослужбовці ЗС РФ, переодягнені у цивільний одяг, висувалися у напрямку на місто Миколаїв.

За наявною інформацією серед особового складу окупаційних військ розповсюджуються панічні настрої через величезні втрати живої сили та техніки.

Генштаб ЗСУ просить українців довіряти виключно перевіреним джерелам інформації, не піддаватись паніці та продовжувати тотальний спротив.