Станом на початок 79-ої доби повномасштабного російського вторгнення, ворог продовжує активні наступальні дії у Східній операційній зоні. Основною метою російських окупантів залишається встановлення контролю над всією територією Донеччини та Луганщини, а також утримання сухопутного коридору до окупованого Кримського півострова.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Одночасно з активними бойовими діями в Україні, російські загарбники підтримують напруженість у Придністровському регіоні республіки Молдова та на території Республіки Білорусь.

На Волинському та Поліському напрямках ворог активних дій не проводив. Основні зусилля підрозділів ЗС Білорусі були зосереджені на прикритті державного кордону в Брестській та Гомельській областях.

На Сіверському напрямку тривають заходи посиленої охорони ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. За наявною інформацією противник здійснює перекидання у прикордонні райони Брянської області додаткових підрозділів артилерії для нарощування провокаційних обстрілів населених пунктів Чернігівській області, що розташовані поблизу державного кордону України.

На Слобожанському напрямку ворог вживає заходів щодо перегрупування підрозділів, поповнює запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів для відновлення наступальних спроможностей.

На Харківському напрямку наступальних дій не проводив. Основні зусилля зосередив на недопущенні просування наших військ в районі населеного пункту Веселе.

У Воронезькій та Білгородській областях РФ до 25 травня 2022 продовжено року дію підвищеного рівня терористичної загрози.

На Донецькому напрямку противник продовжує зосередження основних зусиль на встановленні повного контролю над населеним пунктом Рубіжне.

На Лиманському напрямку підрозділи ворога намагалися закріпитись в районі населеного пункту Олександрівка.

На Бахмутському напрямку окупанти вели штурмові дії у напрямку населеного пункту Оріхове та в районі населеного пункту Комишуваха, успіху не мали.

На Курахівському напрямку ворог вів наступальні дії у напрямку населеного пункту Мар’їнка.

Продовжив завдавати артилерійських та авіаційних ударів по Маріуполю, основні зусилля зосереджував на блокуванні підрозділів наших військ в районі заводу “Азовсталь”. З метою встановлення повного контролю над містом та придушення спротиву Українських захисників і захисниць застосовує стратегічну авіацію. Зважаючи на заходи з евакуації місцевих жителів слід очікувати нарощування вогневого впливу найближчим часом.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник вів артилерійські обстріли підрозділів наших військ по всій лінії та повітряну розвідку із застосуванням БпЛА.

На Південнобузькому напрямку окупаційні підрозділи активних бойових дій не здійснювали, обстрілювали підрозділи наших військ зі ствольної артилерії та мінометів у районах населених пунктів Олександрівка, Таврійське, Котляреве, Ганнівка і Осокорівка.

За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Сухопутних військ, Повітряних Сил та Десантно-штурмових військ було уражено сім повітряних цілей:

– 5 безпілотників типу “Орлан-10”

– 1 вертоліт Ка-52

– 1 крилату ракету

Авіація повітряних сил на визначених напрямках продовжувала завдавати противнику вогневих ударів з повітря та підтримувати бойові дії підрозділів наших військ.

Тільки на Донецькому та Луганському напрямках захисниками України за минулу добу відбито вісімнадцять атак ворог. Українські захисники знищили:

– 13 танків

– 8 артилерійських систем

– 27 одиниць бойової броньованої техніки

– 2 одиниці спеціальної інженерної техніки

– 5 автомобілів противника.

Ворог має втрати і на інших напрямках.