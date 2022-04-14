В Україні розпочалась 50-та доба з початку широкомасштабного вторгнення Росії. За даними Генерального штабу Збройних сил України, зберігається загроза ракетних ударів ворога по всій території Української держави.

Про це повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Російські окупанти продовжують нарощування авіації поблизу східного кордону України, посилюють артилерійські підрозділи, оптимізують наявні системи управління розвідувального та медичного забезпечення.

Також росіяни продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по українських областях. Минулої доби було завдано ударів по об’єктах цивільної та військової інфраструктури у Харківській, Донецькій та Запорізькій областях.

На Волинському та Подільському напрямках активних дій ворога не зафіксовано. Визначені підрозділи ЗС Республіки Білорусь виконують завдання з прикриття білорусько-українського кордону у Брестській та Гомельській областях. Проводяться планові заходи бойової підготовки.

У білоруському н.п. Холмич, на блокпостах, військова поліція Білорусі та Росії проводять перевірку особистих телефонів. Серед цивільних громадян розповсюджують інформацію про те, що українські військові у будь-який час можуть розпочати вторгнення в Білорусь.

На Сіверському напрямку російські загарбники перегруповують підрозділи Центрального військового округу з території Брянської та Курської областей. Після відновлення боєздатності вказані підрозділи будуть переведені до Бєлгородської та Воронезької областей. Противник посилює контроль на кордоні, здійснює інженерне обладнання позицій, опорних пунктів та забезпечує присутність на них незначної кількості особового складу, озброєння та військової техніки.

На Слобожанському напрямку росіяни проводять розвідку ймовірних напрямків атаки, нарощують систему розвідки, управління та медичного забезпечення. Продовжують частково блокувати Харків та обстрілюють місто з артилерії, займаються перегрупування підрозділів і поповнення запасів.

На Донецькому і Таврійському напрямках російські окупанти вели бойові дії поблизу Слов’янська, Попасної та Курахового, а також штурмові дії у Маріуполі. Ворог зазнав невдач. Бої продовжуються.

У Сєвєродонецьку росіяни посилюють своє угруповання силами окремих підрозділів 2-ої загальновійськової армії Центрального військового округу.

На території ОРДЛО продовжують проведення примусової мобілізації. Зокрема у Горлівці здійснюються щоденні обходи приватних та багатоквартирних будинків. Встановлено, що командування РФ поставило завдання мобілізувати 60-70 тисяч мешканців з тимчасово окупованих районів Донеччини, проте вказані показники вдалось виконати лише на 20%.

На Південнобузькому напрямку ворог намагається відновити боєздатність, поповнити боєприпаси, проводить заходи з інженерного обладнання позицій. Здійснює вогневий вплив на українські війська.

Активні бойові дії росіяни ведуть в районі Олександрівки: окупанти намагаються відновити наступ з метою повернення втрачених позицій поблизу Осокорівки.

На території Донецької та Луганської областей українські воїни минулої доби відбили вісім ворожих атак, знищили танк, чотири одиниці броньованої техніки, шість одиниць автомобільної техніки та одну артилерійську систему окупантів.

Підрозділи зенітних ракетних військ минулої доби збили два ворожі винищувачі.