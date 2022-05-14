Станом на початок 80-ої доби повномасштабного вторгнення Росії, бойові дії продовжуються у Східній операційній зоні. Ворог здійснює вогневий вплив уздовж всієї лінії зіткнення та у глибині українських військ.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Основною метою російських окупантів є встановлення повного контролю над трьома українськими областями – Донецькою, Луганською та Херсонською, а також утримання сухопутного коридору до Криму. Водночас у всіх регіонах України зберігається загроза завдання ракетно-бомбових ударів по військових та цивільних об’єктах.

На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Близько семи батальйонів зі складу ЗС РБ продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-білоруського кордону. Продовжується вивезення військової техніки та майна ЗС РФ з території Білорусі.

На Сіверському напрямку противник забезпечує посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях.

На Харківському напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Основні зусилля зосереджував на забезпеченні відведення своїх військ від Харкова, утриманні зайнятих позицій та маршрутів постачання.

На Слов’янському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли цивільної та військової інфраструктури у районах населених пунктів Довгеньке, Долина та Гусарівка.

Російські окупанти проводили повітряну розвідку із використанням БпЛА “Орлан-10” в районах населених пунктів Ізюм, Капітолівка та Діброва Харківської області.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог застосовував міномети, ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню та авіацію з метою завдання максимальних втрат підрозділам Сил оборони, виснаження особового складу та руйнування фортифікаційних споруд.

Крім того, противник намагається покращити тактичне положення у районах населених пунктів Комишуваха, Красногорівка, Новомихайлівка, Костянтинівка і Побєда. Успіху не має.

У місті Маріуполь ворог продовжує блокування наших підрозділів в районі заводу “Азовсталь”. Завдає масованих артилерійських та авіаційних ударів.

На Запорізькому напрямку, з метою утримання захопленої території, відзначаються підготовчі заходи до побудови окупантами багатоешелонованої оборони.

На Південнобузькому напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала. Противник продовжує обстріли позицій наших військ із мінометів та ствольної артилерії.

На Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу відбито десять атак російських окупантів та знищено:

– пʼять танків

– пʼять артилерійських систем

– шість одиниць бойової броньованої техніки

– сім автомобілів противника.

Підрозділами протиповітряної оборони збито три безпілотних літальних апарати типу “Орлан-10”.