Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України.
Протягом минулої доби на Волинському та Поліському напрямках без змін: атак російських окупантів не зафіксовано, підрозділи ЗС Білорусі продовжують виконувати завдання з прикриття білорусько-українського кордону у Брестській та Гомельській областях РБ.
На Сіверському та Слобожанському напрямку – також без змін у поведінці противника.
На Південнобузькому напрямку російські загарбники намагаються здійснити фортифікаційне обладнання позицій, поповнюють запаси озброєння та військової техніки, боєзапасів та паливо-мастильних матеріалів. Також ворог проводить розвідку за допомогою безпілотників.
На Донецькому та Таврійському напрямках основні зусилля противника зосередженні на намаганні захопити Попасну та Рубіжне. Проте всі ці намагання не мають успіху.
Минулої доби на території Донецької та Луганської областей українські захисники відбили 8 атак росіян та знищили 4 ворожі танки, 6 ворожих бронетранспортерів, 4 ворожі бойові машини та 1 ворожу артилерійську установку.
- Нагадаємо, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил протягом доби успішно відбили 6 атак ворога та завдали чималих втрат російським військам. Ворог зазнав втрат у техніці та живої сили.
- Раніше секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що українська влада знала про плани Кремля щодо нападу. Натомість вторгнення очікувалося не 24 лютого, а 22-го.
- Відомо, що Верховна Рада ухвалила закон, що забороняє символіку, яку використовують росіяни у війні проти України та пропаганду “російського неонацистського тоталітарного”. Також Уряд визнав РФ державою-терористом, що вчиняє геноцид.