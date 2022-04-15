Станом на ранок 51-ої доби з початку широкомасштабного російського вторгнення, ворог продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об'єктах інфраструктури у різних регіонах України.

Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України.

Протягом минулої доби на Волинському та Поліському напрямках без змін: атак російських окупантів не зафіксовано, підрозділи ЗС Білорусі продовжують виконувати завдання з прикриття білорусько-українського кордону у Брестській та Гомельській областях РБ.

На Сіверському та Слобожанському напрямку – також без змін у поведінці противника.

На Південнобузькому напрямку російські загарбники намагаються здійснити фортифікаційне обладнання позицій, поповнюють запаси озброєння та військової техніки, боєзапасів та паливо-мастильних матеріалів. Також ворог проводить розвідку за допомогою безпілотників.

На Донецькому та Таврійському напрямках основні зусилля противника зосередженні на намаганні захопити Попасну та Рубіжне. Проте всі ці намагання не мають успіху.

Минулої доби на території Донецької та Луганської областей українські захисники відбили 8 атак росіян та знищили 4 ворожі танки, 6 ворожих бронетранспортерів, 4 ворожі бойові машини та 1 ворожу артилерійську установку.