За даними Генерального штабу Збройних сил України, станом на 21 день протистояння Росії, українські військові завдали нищівних ударів по угрупованнях російських загарбників, а на окремих напрямках перейшли у контрнаступ.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що стан положення та характер дій сил оборони не зазнали суттєвих змін протягом минулої доби.

За вчорашній день, 15 березня, завдяки діям протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗСУ, було знищено три літаки окупантів (два із них – Су-34). Окрім цього збито один вертоліт, три безпілотники оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети. Вся додаткова інформація щодо втрат російських загарбників у небі наразі уточнюється

Авіація Повітряних Сил продовжила атакувати ракетно-бомбовими ударами і наземні цілі окупантів. Загалом 15 березня було здійснено 9 авіанальотів на колони російської техніки та скупчення російських військ.

Окупанти, своєю чергою, продовжують завдавати ракетно-бомбові удари по інфраструктурі та густонаселених районах України.

Проте загарбники зазнають великих втрат і відступають на окремих напрямках. Наразі основні сили армії РФ спрямовані на закріплення та утримання раніше зайнятих рубежів та районів оборони.