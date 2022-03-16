Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
Зазначається, що стан положення та характер дій сил оборони не зазнали суттєвих змін протягом минулої доби.
За вчорашній день, 15 березня, завдяки діям протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗСУ, було знищено три літаки окупантів (два із них – Су-34). Окрім цього збито один вертоліт, три безпілотники оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети. Вся додаткова інформація щодо втрат російських загарбників у небі наразі уточнюється
Авіація Повітряних Сил продовжила атакувати ракетно-бомбовими ударами і наземні цілі окупантів. Загалом 15 березня було здійснено 9 авіанальотів на колони російської техніки та скупчення російських військ.
Окупанти, своєю чергою, продовжують завдавати ракетно-бомбові удари по інфраструктурі та густонаселених районах України.
Проте загарбники зазнають великих втрат і відступають на окремих напрямках. Наразі основні сили армії РФ спрямовані на закріплення та утримання раніше зайнятих рубежів та районів оборони.
- Нагадаємо, високопоставлений чиновник з Міноборони США заявив, що з початку нападу на Україну російські війська випустили понад 950 ракет.
- Раніше у Миколаївській ОВА заявили, що колона ворожої техніки рухається з Миколаївської області у бік Херсона. Можливо, окупанти планують провокацію з обстрілом мирного населення.
- Також відомо, що воїни полку “Азов” знищили один із підрозділів 22-ї бригади армії РФ у Маріуполі.