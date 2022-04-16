За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на початок 52-ої доби повномасштабного вторгнення РФ в Україну, найактивніші дії ворога фіксуються на Донецькому та Слобожанському напрямках.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Генштабу ЗСУ.

Щодо дій російських окупантів на інших напрямках, то:

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках активних дій не зафіксовано. Водночас російські загарбники займаються переміщенням, ймовірно, окремих підрозділів забезпечення 35-ої та 36-ої загальновійськових армій Східного військового округу. Вантажі, спецавтомобілі та паливозаправники рухаються до районів завантаження.

На Слобожанському напрямку росіяни продовжують ведення бойових дій. Тут присутні окремі підрозділи противника зі складу 6-ої та 20-ої загальновійськових армій, 1-ої танкової армії Західного військового округу, 35-ої та 36-ої загальновійськових армій і 68-го армійського корпусу Східного військового округу, повітряно-десантних військ, берегових військ балтійського та північного флотів.

Основні зусилля ворога зосереджені на перегрупуванні та посиленні угруповання військ. Також російські окупанти продовжують частково блокувати Харків. Місто обстрілюють з артилерії.

Поблизу міста Ізюм зосереджено близько 22-ох батальйонних тактичних груп окупантів. Основні зусилля ворога спрямовані на утримання раніше зайнятих позицій та досягнутих рубежів. Для посилення угруповання на цьому напрямку ворог розгортає додаткові підрозділи зі складу 35-ої загальновійськової армії.

Не виключено, що ворог посилить активні бойові дії на напрямках Ізюма та Барвінкового з метою виходу у тил підрозділів Об’єднаних сил у районі міста Слов’янськ (Донецька область).

На Донецькому та Таврійському напрямках противник намагається утримати захоплені території. Основні зусилля росіян спрямовані на окупації Попасної та Рубіжного, а також встановлення повного контролю над Маріуполем. Противник займається відновленням боєздатності та поповненням боєзапасів. Намагається зайняти краще тактичне положення та продовжує обстріли на більшості напрямках.

На Сєвєродонецькому напрямку значних змін в ситуації не зафіксовано. Ворог збільшив інтенсивність вогневого впливу з метою завдавання збитків, виснаження наших військ та можливої підготовки до наступальних дій.

На Попаснянському напрямку противник здійснює постійний вогневий вплив на підрозділи наших військ. Силами мотострілецьких підрозділів, у взаємодії з батальйоном однієї з приватних військових компаній, намагається покращити тактичне положення, просунутись вглиб населеного пункту Попасна. Успіху не має.

Поблизу міста Торецьк ворог продовжує здійснювати періодичний вогневий вплив з метою виснаження наших військ. Здійснює підготовку до активізації бойових дій в районі Авдіївки.

На Південнобузькому напрямку дії противника характеризувалися проведенням заходів з відновлення боєздатності, поповнення запасів, інженерного обладнання позицій в районах населених пунктів Любимівка, Петрівка, Хрещенівка та посилення своїх передових позицій, імовірно підрозділами мобілізаційного резерву 1-го та 2-го армійських корпусів.

Очікується, що противник продовжить ведення бойових дій з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області та намагатиметься відновити наступ.

В акваторії Азовського моря корабельне угруповання противника продовжує виконання завдань з блокування порту Маріуполь та здійснення вогневої підтримки на приморському напрямку.

Зважаючи на перебування в акваторії Чорного моря російських військових кораблів, озброєних крилатими ракетами морського базування “Калібр”, зберігається підвищений рівень загрози застосування окупантами ракетного озброєння по об’єктах оборонно-промислового комплексу та логістичної інфраструктури нашої Держави.

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито десять атак ворога, знищено три танки, один бронетранспортер, одну одиницю спеціальної техніки, два автомобілі та три артилерійські системи противника. Захоплено один бронетранспортер загарбників.

Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу уражено сім повітряних цілей: один літак, один вертоліт, три БПЛА та дві крилаті ракети.