В Україні розпочалась 56-та доба повномасштабного вторгнення Росії. Станом на сьогодні головна мета ворога - взяти під контроль території Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Задля виконання поставленої мети російські загарбники не припиняють наступальні дії у Східній операційній зоні.

Водночас ворог продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури в інших містах України.

На Волинському та Подільському напрямках активних дій з боку ворога не зафіксовано. Проте зберігається загроза ракетно-бомбових ударів з території Білорусі.

На Сіверському напрямку не виявлено ознак формування противником ударного угруповання для відновлення наступальних дій.

На Слобожанському напрямку росіяни займаються перегрупуванням та поповненням запасів. Також окупанти продовжують часткове блокування Харкова. По місту завдають численні обстріли.

На Ізюмському напрямку ворог спробував розпочати наступальні дії у напрямку Сулигівки та Добрівного. Російські загарбники намагаються проводити повітряну розвідку напрямів наступу, застосовуючи безпілотники “Орлан-10”.

На Донецькому та Таврійському напрямках окупанти продовжують обстрілювати передові позиції військ ЗСУ, шукаючи слабкі місця по всій лінії зіткнення. У районах Кремінної, Торського та Зеленої Долини продовжуються бойові дії. Окупанти проводять перегрупування військ з метою подальшого наступу на Лиман.

Також ворог намагається здійснити наступ углиб Попасної. Українські воїни відбили штурм росіян у Рубіжному та Сєвєродонецьку, унаслідок чого до лікарні у Новоайдарі потрапили близько 130 поранених окупантів.

На Донецькому напрямку окупанти проводили штурмові дії поблизу Мар’їнки.

Основні зусилля російських армійців зосереджені на захопленні Маріуполя. Штурмові дії тривають в районі заводу “Азовсталь”.

Активні бойові дії також проводять поблизу Великої Новосілки, Рівнопілля та Сторожевого.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля ворога націлені на утриманні займаних рубежів. Здійснюються обстріли позицій українських військ. Ведуться бойові дії в районі Олександрівки.

Надалі російські окупанти продовжать здійснювати вогневий вплив на позиції наших військ та ведення бойових дій з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області.

З Харківської області до пункту постійної дислокації (населений пункт Солоті Бєлгородської області), через важкі втрати, окупанти вивели батальйонну тактичну групу 237-го танкового полку 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу для відновлення боєздатності.

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито десять атак російських окупантів, знищено дванадцять танків, двадцять вісім одиниць броньованої та дві одиниці автомобільної техніки, одну артилерійську систему.

Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу було уражено дев’ять повітряних цілей: один літак, один вертоліт, шість БПЛА різних типів та крилату ракету.