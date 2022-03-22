За інформацією Генерального штату Збройних сил України, суттєвих змін у положенні та характері дій сил оборони немає. Водночас ЗСУ разом з іншими складовими Сил оборони протягом 21 березня продовжували завдати ударів ворогу, який намагався утримати тимчасово зайняті території України.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу Збройних сил України.

Так, минулої доби, підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України та протиповітряної оборони Сухопутних військ уразили понад 9 повітряних цілей ворога:

1 літак,

6 БПЛА

2 вертольоти

кількість збитих ракет уточнюється

Крім того, авіація Повітряних Сил завдавала нищівних ударів по скупченнях техніки та живої сили противника, вела повітряні бої і здійснювала перехоплення повітряних цілей. Протягом вчорашнього дня авіація російських окупантів діяла більш активно.

У ворога залишаються суттєві проблеми із забезпеченням своїх військ. За наявною інформацією, російські окупаційні війська, що діють на території України мають запаси боєприпасів та продовольства не більше ніж на три дні. Такою ж є ситуація з пальним, поповнення яким, здійснюється шляхом перевезення автоцистернами.

Трубопровідне сполучення для забезпечення потреб угруповання військ окупантам організувати не вдалося.

Російські загарбники й надалі проводять агресивну пропагандистську роботу про необхідність прийняття участі у війні з Україною з особовим складом збройних сил Республіки Білорусь.

В Охтирському районі Сумської області, зафіксовано факти непокори російських військовослужбовців. Близько 300 окупантів відмовились виконувати наказ на ведення бойових дій, та, на 70 одиницях техніки, залишили район проведення операції.

На тимчасово окупованих територіях Луганської області, зважаючи на великі втрати в живій силі, окупанти із РФ продовжують проводити мобілізацію жителів так званої “ЛНР”. Значна частина жителів не підтримує дії загарбників, не має бажання воювати та переховується від представників окупаційної влади. Показовим є те, що мобілізація проводиться хаотично, люди яких мобілізують розподіляються не за спеціальностями, більшість з них немає ніякої військової спеціальності, тому що ніколи не проходили військової служби. З громадянами, що мають російські паспорти підписуються контракти, хто має лише паспорт псевдореспубліки – оформлюється як доброволець.

На Донецькому та Луганському напрямках противник продовжує спроби просунутись та закріпитись, але успіху не має.

Українські захисники та захисниці відбили 13 атак ворога та знищили:

14 танків

8 БМП

2 МТЛБ

3 артилерійські системи

4 автомобілі.

Також підрозділи ППО уразили 2 повітряні цілі противника. Втрати особового складу ворога склали близько 300 осіб.

Крім того, оборонці Маріуполя знищили патрульний катер “Раптор” та комплекс радіоелектронної боротьби “Леєр-3”.