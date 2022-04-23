Станом на ранок 59-ої доби повномасштабного вторгнення Росії в Україну, основним завданням ворога залишається встановлення повного контролю над всією Донецькою та Луганською областями, а також забезпечення сухопутного коридору між Донбасом та окупованим Кримом.

Про це повідомили у Генеральному штабу Збройних сил України.

Попри намагання окупувати східні регіони України, російські арійці продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури в інших українських областях.

Найбільша активність російських загарбників зафіксована на Слобожанському та Донецькому напрямках. Наразі підрозділи ворога здійснюють перегрупування сил.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках наступальних дій ворога не зафіксовано. Проте з метою дізнатись положення українських захисників на Сумському напрямку, противник проводив запуск БПЛА з російського населеного пункту Глушково.

Зберігається загроза завдання ракетно-авіаційних ударів з вище вказаних напрямків. Не виключено, що противник вдасться до провокаційних дій на українсько-російському кордоні з метою звинуватити у них ЗСУ.

На Таврійському та Південнобузькому напрямках діє угруповання військ окупантів, яке складається з окремих підрозділів російських армійців. Основні зусилля ворога націлені на покращення свого положення та утримання зайнятих рубежів.

Задля створення сприятливих умов для просування до Миколаєва, окупанти обстрілюють позиції українських воїнів. Для нарощування системи ППО росіяни, поблизу Скадовська, розгорнули батарею С-300ВМ.

На Слобожанському напрямку окупанти продовжують часткове блокування та обстріл Харкова.

Російські окупанти проводять штурмові дії на південь від Ізюма. Зокрема ворог здійснює повітряну розвідку позицій ЗСУ та проводить заходи щодо організації вогневої підтримки наступу та організації логістичного забезпечення угруповання.

Згідно з даними, у районі Ізюма знаходяться підрозділи окремої 64-ої мотострілецької бригади, яка чинила звірства проти мирних українців під час окупації Бучі. Бригада ворога вже зазнала втрат.

На Донецькому напрямку ворог не припиняє наступальні дії уздовж усієї лінії зіткнення. Противник зосереджує основні зусилля на наступальних діях на Сєверодонецькому напрямку, здійснює інтенсивний вогневий вплив на наші війська з метою їх витіснення та створення умов для розвитку наступу на Слов’янськ.

Триває наступ у напрямку Новотошківського та штурмові дії у районах Рубіжного, Попасної і Мар’їнки.

На Маріупольському напрямку росіяни продовжують блокувати підрозділи українських воїнів в районі заводу “Азовсталь” та завдавати авіаційних ударів по місту, зокрема й із застосуванням літаків дальньої авіації. З метою розмінування припортової інфраструктури Маріуполя до окупованого міста прибув інженерний підрозділ.

На Запорізькому напрямку, на посилення свого угруповання, противник перемістив батальйонну тактичну групу зі складу 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу.

В рамках формування додаткових резервів завершено підготовку підрозділу приватної військової кампанії “Вагнер” чисельністю до 200 осіб. Передова група підрозділу перекинута у район Новобахмутівки для рекогносцирування місцевості та уточнення порядку взаємодії. Інформація наразі уточнюється.

На Південнобузькому напрямку ворог намагається покращити своє тактичне положення та закріпитись на адміністративних кордонах Херсонської області. Зазнає значних втрат у техніці.

В Чорноморській та Азовській операційних зонах корабельні угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання щодо ізоляції району бойових дій та ведення розвідки.

Тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито вісім атак ворога. Зокрема було знищено 9 танків, 18 одиниць броньованої та 13 одиниць автомобільної техніки, паливозаправник, 3 артилерійські системи ворога.