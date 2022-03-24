Місяць тому Росія вдалась до широкомасштабного вторгнення в Україну. Всі ці дні українські захисники продовжують вести оборонну операцію, не даючи противнику досягти успіху. Наразі активна оборона триває на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.

Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу Збройних сил України.

Не досягнувши успіху наземними силами, Росія почала активніше завдавати ударів по українських населених пунктах з неба. Так, протягом минулої доби, 23 березня, зафіксовано понад 250 літако-вильотів ворога, що на 60 більше, аніж попереднього дня, 22 березня.

Основні цілі окупантів – військові об’єкти та об’єкти цивільної інфраструктури у Київські, Чернігівській та Харківській областях.

Угруповання Повітряних Сил ЗСУ здійснює відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів та повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття важливих об’єктів України та угруповань військ.

За попередню добу було уражено 11 повітряних цілей ворога. Йдеться про:

7 літаків

1 БПЛА

1 вертоліт

2 крилаті ракети

Інформація про їх остаточне збиття уточнюється.

На тимчасово зайнятих територіях Херсонської області, у зв’язку з мирними протестами проти окупації, російські загарбники вдаються до терору місцевого населення, активно застосовують підрозділи Росгвардії для запобігання проведенню зазначених акцій цивільної непокори окупаційній владі.

Противник продовжує втрачати живу силу та техніку на всіх напрямках.