Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу Збройних сил України.
Не досягнувши успіху наземними силами, Росія почала активніше завдавати ударів по українських населених пунктах з неба. Так, протягом минулої доби, 23 березня, зафіксовано понад 250 літако-вильотів ворога, що на 60 більше, аніж попереднього дня, 22 березня.
Основні цілі окупантів – військові об’єкти та об’єкти цивільної інфраструктури у Київські, Чернігівській та Харківській областях.
Угруповання Повітряних Сил ЗСУ здійснює відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів та повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття важливих об’єктів України та угруповань військ.
За попередню добу було уражено 11 повітряних цілей ворога. Йдеться про:
- 7 літаків
- 1 БПЛА
- 1 вертоліт
- 2 крилаті ракети
Інформація про їх остаточне збиття уточнюється.
На тимчасово зайнятих територіях Херсонської області, у зв’язку з мирними протестами проти окупації, російські загарбники вдаються до терору місцевого населення, активно застосовують підрозділи Росгвардії для запобігання проведенню зазначених акцій цивільної непокори окупаційній владі.
Противник продовжує втрачати живу силу та техніку на всіх напрямках.
- Нагадаємо, українські війська відкинули війська РФ на лінію фронту на схід від Києва. Наразі росіяни знаходяться на відстані приблизно 55 кілометрів від центру Києва на схід, що на 25-35 кілометрів більше в порівнянні з тим самим розташуванням вчора.
- Також в Уряді Сполучених Штатів Америки офіційно заявили, що російські військовослужбовці скоїли військові злочини в Україні. Державний секретар Ентоні Блінкен зробив відповідну заяву 23 березня.
- Окрім цього у НАТО переконані, що в Україні близько 40 тисяч російських військовослужбовців були вбиті, поранені, взяті в полон або зникли безвісти.