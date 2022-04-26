Станом на ранок 62-ої доби з початку повномасштабного російського вторгнення, окупанти продовжують наступальні дії у Східній операційній зоні, з метою захоплення всієї території Донеччини та Луганщини, а також забезпечення сухопутного коридору до окупованого Криму.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

На Волинському та Поліському напрямках не зафіксовано активних дій ворога.

На Сіверському напрямку не виявлено ознак формування російськими армійцями угруповань для відновлення наступальних дій. У Брянській, Курській та Бєлгородській областях ворог посилив охорону на кордоні з Україною та проводить інженерне обладнання позицій. У прикордонних з Україною регіонах РФ посилили протидиверсійні заходи.

На Слобожанському напрямку противник й надалі посилюю угруповання військ та частково блокує Харків, обстрілюючи підрозділи українських захисників та об’єкти критичної інфраструктури.

Окупанти намагаються захопити населений пункт Заводи. Тривають бойові дії.

На Донецькому та Таврійському напрямку ворог стягує пункти управління ближче до лінії зіткнення.

Російські загарбники продовжують обстрілювати українських військових застосовуючи міномети, ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню по всій лінії зіткнення. Зокрема:

– у напрямку Сєвєродонецька противник веде активні бойові дії поблизу Рубіжного

– ворог намагається захопити населений пункт Попасна, там тривають бої

– у напрямку Авдіївки окупанти також намагаються вести бойові дії, проте успіху не мають

– у напрямку Курахового загарбники намагались захопити Новомихайлівку та Мар’їнку, проте зазнали невдачі

– у напрямку Запоріжжя ворог веде наступальні дії поблизу Трудолюбівки, бої продовжуються

Не припиняються обстріли та блокування українських воїнів поблизу заводу “Азовсталь” у Маріуполі.

На Південнобузькому напрямку окупанти здійснювали поодинокі вистріли по всій лінії зіткнення. Також російські армійці проводять розвідувальну діяльність поблизу адмінкордону Миколаївської області.

У районі н. п. Велика Олександрівка (Херсонщина) українські військові знищили склад з боєзапасами Ворога. Окупанти зазнали втрат і у живій силі. Наразі відомо про понад 70 вбитих окупантів, проте точна кількість уточнюється.

Окрім цього російські загарбники зазнали втрат в особовому складі також поблизу Новодмитрівки та Білоусового.

На тимчасово зайнятих територіях України російські окупанти продовжують грабувати цивільних жителів.

Підрозділи ЗС РФ намагаються здійснити повітряну розвідку над Одещиною, проте зазнають втрат.

Угруповання Повітряних сил ЗСУ минулої доби уразило десять повітряних цілей ворога. Йдеться про три літаки, чотири безпілотники оперативно-тактичного рівня та три крилаті ракети.

На території Донецької та Луганської областей минулої доби ЗСУ відбили шість атак ворога, знищили 4 танки, 5 артилерійських систем, 13 одиниць броньованої техніки, 15 одиниць автомобільної техніки, 2 паливозаправники та 1 зенітну установку.