Станом на початок 63-ої доби широкомасштабного вторгнення РФ до України основною метою ворога залишається повний контроль над Донеччиною та Луганщиною, а також встановлення сухопутного коридору до окупованого Криму. Найбільша активність російських окупантів - на Слобожанському та Донецькому напрямках.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Ворог займається доукомплектуванням своїх підрозділів, які втратили військову техніку під час бойових дій. Нову техніку забирають зі складів та баз військових округів і залізницею відправляють на території України.

Продовжують окупанти здійснювати ракетні обстріли житлових кварталів українських населених пунктів.

Зокрема на Слобожанському напрямку не припиняються авіаційні удари та артилерійські обстріли по Харкову.

На Ізюмському напрямку російські армійці проводять наступальні дії у напрямку Барвінкового. Противнику вдалось захопити північно-східну околицю н. п. Велика Комишуваха та н.п. Заводи.

З метою наростити угрупування ворожих військ, окупанти перекинули з Бєлгородської області РФ до Ізюма (Харківщина) дві батальйонних тактичних групи. У самій Бєлгородській області розгорнуто два ракетних дивізіони ОТРК “Іскандер-М”.

На Донецькому напрямку російські загарбники ведуть активні дії практично уздовж всієї лінії зіткнення. Основні зусилля росіян зосереджені на захопленні Попасної та Рубіжного, а також розвитку наступу на Лиман, Сєвєродонецьк та Слов’янськ.

На Лиманському напрямку ворог захопив н. п. Зарічне та намагався захопити Ямпіль.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти захопили н.п. Новотошківське та продовжують наступальні дії у напрямку н. п. Нижнє і Оріхове.

На Маріупольському напрямку не припиняються атаки росіян на завод “Азовсталь”. де перебувають українські захисники. У самому місті російські окупанти проводять фільтраційні заходи стосовно мирних мешканців.

На Південнобузькому й Таврійському напрямках окупанти використовують сили та засоби для утримання раніше зайнятих рубежів та здійснюють обстріли позицій українських військових.

На Миколаївському, Криворізькому та Запорізькому напрямках ворог намагається покращити своє тактичне положення. Для цього проводить перегрупування підрозділів, нарощує систему вогневого ураження та проводить повітряну розвідку.

У н. п. Киселівка та Станіславів (Херсонщина), підрозділи росгварії проводять фільтраційні заходи.

На Таврійському напрямку підрозділи ворога здійснюють інженерне обладнання позицій та поповнення запасів.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін не відзначається.

Нашими воїнами за попередню добу було уражено сім повітряних цілей:

– літак Су-25

– вертоліт Ка-52

– три БПЛА оперативно-тактичного рівня

– дві крилаті ракети.

Тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито дев’ять атак ворога. Українські воїни знищили:

– дев’ять танків

– одинадцять артилерійських систем

– чотири одиниці спеціальної техніки

– сімнадцять одиниць броньованої техніки

– три одиниці спеціальної інженерної техніки

– шістнадцять одиниць автомобільної техніки

– чотири паливозаправники

– одну зенітну установку.

Військово-транспортна, винищувальна, бомбардувальна і штурмова авіація Повітряних Сил продовжує виконання завдань у повітряному просторі України.

Під час раптових авіанальотів російські окупанти зазнають суттєвих втрат на своїх позиціях. Внаслідок повітряних ударів знищено чимало техніки та живої сили ворога.