Станом на ранок 34-ої доби з початку широкомасштабного російського вторгнення, українські захисники продовжують ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. На всіх них Збройні Сили України успішно стримують противника, на окремих напрямках наші війська здійснюють успішні контратаки.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Генерального штабу Збройних сил України.

За інформацією Генштабу, російські окупанти продовжують завдати по Україні ракетно-бомбові удари, намагаючись повністю знищити об’єкти інфраструктури та житлові квартали. Наразі загарбники концентруються на сховищах пального, знищення ких потрібне ворогу задля ускладнення логістичного забезпечення в Україні та створення умов гуманітарної кризи.

У окремих населених пунктах Київської, Запорізької, Чернігівської, Харківської та Херсонської областей, які тимчасово зайняті російськими військами, окупанти продовжують терор мирних мешканців, порушуючи вимоги міжнародного гуманітарного права. Зокрема загарбники обстрілюють житлові будинки, грабують, викрадають та тримають і заручниках місцевих жителів, займаються мародерством.

Щодо ситуації на Донецькому та Луганському напрямках, то угруповання Об’єднаних сил за минулу добу відбили 7 атак ворога. Українські воїни знищили 12 танків, 20 БМП та 3 одиниці автомобільної техніки російських окупантів. Окрім цього, ворог зазнав втрат у живій силі.

За попередню добу захисники з Повітряних Сил Збройних сил України уразили 17 повітряних цілей противника. Йдеться про:

8 літаків

3 вертольоти

4 БПЛА різних типів

2 крилаті ракети

Авіація з Повітряних Сил ЗСУ завдала ракетно-бомбових ударів по місцях скупчення техніки та живої сили окупантів. Нараз втрати противника уточнюються.