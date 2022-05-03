Станом на початок 69-ої доби повномасштабного вторгнення Росії до України, ворог зосередив зусилля та проводить наступальні дії у Східній операційній зоні.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Російські загарбники вживають заходів для поповнення військової техніки, яку підрозділи ЗС РФ втратили у боях на території України. За інформацією, з міста Богуча (Воронезька область), у період з 27 квітня по 2 травня 2022 року, зі зберігання зняли 17 танків та 60 БМП-1, які відправили на тимчасово зайняті території України.

На Волинському, Подільському та Сіверському напрямках активних дій противника не зафіксовано, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Слобожанському напрямку окупанти здійснюють обстріл Харкова та прилеглих населених пунктів.

На Ізюмському напрямку ворог продовжував обстрілювати українських захисників.

На Донецькому напрямку ворог продовжує намагання захопити Рубіжне та Попасну, а також просунутись у напрямку Лимана та Слов’янська.

На Південнобузькому напрямку активних бойових дій росіян не зафіксовано, водночас окупанти продовжували обстрілювати українських воїнів вздовж лінії зіткнення.

Протягом минулої доби підрозділи протиповітряної оборони Повітряних сил та Сухопутних військ вразили такі ворожі цілі:

– 7 безпілотників типу “Орлан-10”

– 1 безпілотник типу “Форпост”

Вчора на Донеччині та Луганщині було відбито 20 атак росіян. Українські захисники знищили ворогу:

– 6 танків

– 5 артилерійських систем

– 22 одиниці бойової броньованої техніки

– 8 одиниць автомобільної техніки

Втрат російські армійці зазнають й на інших напрямках. На тимчасово зайнятих українських територіях активно розвивається рух опору проти російських загарбників.