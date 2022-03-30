Станом на ранок 35-ої доби з початку широкомасштабного вторгнення РФ, держава окупант продовжує ведення збройної агресії проти України.

Про це повідомляють у пресслужбі Генерального штабу Збройних сил України.

За даними Генштабу ЗСУ, Росія розпочала докомплектування своєї армії, перекинувши на територію України два військові підрозділи з окупованих територій Грузії. Йдеться про підрозділи 4-ої (Цхінвальський р-н, Південна Осетія) та 7-ої (Абхазія) військових баз, які входять до складу Південного військового округу.

Зокрема 4-та військова база сформувала та відправила до України три БТГр, загальна кількість яких до 1200 осіб, а також осетинських військовослужбовців. Щодо 7-ої військової бази, то з неї сформували дві БТГр загальною кількістю близько 800 осіб.

На тимчасово зайнятих територіях Запорізької та Херсонської областей противник продовжує терор місцевого населення.

До прикладу, у н.п. Велика Білозірка (Запорізька область), підрозділи армії держави-окупанта зайняли позиції по всій території населеного пункту, розмістивши техніку поміж житлових будинків.

У місті Мелітополь (Запорізька область) окупанти на в’їздах до міста обладнали блок-пости, посиливши пропускний режим.

Російські армійці продовжують займатись мародерством, грабуючи оселі мирних мешканців. Окрім цього, загарбники затримують проукраїнських активістів та працівників держорганів України.

На тимчасово окупованій частині Луганської області “влада” планує чергову мобілізацію, яка розпочнеться з 1 квітня 2022 року. Не виключено, що мобілізація також розпочнеться і в тих населених пунктах Луганщини, які були захоплені після 24 лютого 2022 року.

Згідно з наявною інформацією, окупанти й надалі мають проблеми з комплектування підрозділів та особовим складом. Так, військовослужбовці строкової служби 26-го танкового полку зі складу 47-ї танкової дивізії РФ, які підписали контракти, після їх участі у війні з Україною, почали подавати рапорти з проханням розірвати контракт та направити для подальшого проходження служби в пункт постійної дислокації.

Угрупованням Об’єднаних сил на Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу було відбито 4 атаки російських окупантів. Українськими бійцями знищені 7 танків, 7 одиниць броньованої, 2 одиниці автомобільної техніки та протитанкову гармату. Противник зазнав втрат і у живій силі.