Станом на початок 66-ої доби повномасштабного вторгнення РФ, основною метою ворога залишається встановлення контролю над всією Донецькою та Луганською областями, а також утримання сухопутного коридору до окупованого Криму.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Водночас російські загарбники не припиняють завдавати авіаційних та ракетних ударів, а також здійснювати артилерійські обстріли по обєктах цивільної і військової інфраструктури по всій території України.

Окрім цього противник інтенсивно обстрілює позиції українських воїнів уздовж всієї лінії зіткнення.

Окупанти продовжують перегрупування та посилення своїх військ.

На Волинському та Поліському напрямках противник не проводив жодних активних дій.

На Сіверському напрямку підрозділи російських окупантів здійснили обстріли позицій наших військ в районах населених пунктів Кіндратівка, Катеринівка, Сваркове та Білокопитове.

На Слобожанському напрямку основні зусилля ворога зосередженні на утриманні зайнятих позицій і завданні вогневого ураження підрозділам ЗСУ. З метою посилення угруповання ворог здійснює переміщення окремих підрозділів зі складу Східного військового округу з території Бєлгородської області до району міста Ізюм.

Російські підрозділи намагалися вести наступ у напрямку населених пунктів Сулигівка і Довгеньке, успіху не мали. З метою прикриття угруповань своїх військ на Харківському та Ізюмському напрямках противник намагається розгорнути сили і засоби протиповітряної оборони.

У Східній операційній зоні ворог продовжує вести наступ на Лиманському (у районах населених пунктів Ямпіль, Озерне, Лиман), Сєверодонецькому, де намагається завершити захоплення Рубіжного, Попаснянському (у напрямку Калинове і Попасна) та Курахівському (Оленівка та Новомихайлівка) напрямках. Успіху не має, бойові дії тривають.

На Запорізькому напрямку не припиняються артилерійські обстріли підрозділів наших військ.

На Південнобузькому напрямку ворог активних наступальних дій ворог не проводив. Фіксуються поодинокі обстріли позицій підрозділів наших військ.

На Бесарабському напрямку без суттєвих змін.

На Миколаївському напрямку противник активізував повітряну розвідку в оперативній глибині оборонних позицій Збройних Сил України, імовірно, з метою викриття наявності та характеру дій резервів.

За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ уражено десять повітряних цілей:

– один літак

– девʼять БПЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10”

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито чотирнадцять атак ворога. Зокрема знищено:

– одинадцять танків

– сім артилерійських систем

– двадцять вісім одиниць броньованої техніки

– чотирнадцять автомобілів