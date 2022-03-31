Станом на ранок 36-ої доби повномасштабного вторгнення РФ відомо, що керівництво держави окупанта намагається встановити свою "владу" на тимчасово зайнятих територіях. Задля цього у Росії активно здійснюють відбір співробітників силових структур, прокуратур та судів, які будуть відправлені на території України.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Генерального штабу Збройних сил України.

Окупанти готуються створити на території Херсонської області ще одну “республіку”. Наразі в тимчасово зайнятій частині області знаходяться співробітники ФСБ РФ, 652-ї групи інформаційно-психологічних операцій та офіцери 12-го головного управлінні Генштабу ЗС РФ.

Основне завдання силовиків – проведення “роз’яснювальної роботи” з мирним населенням Херсонщини та органами місцевої влади. Інформаційний супровід доповнюють демонстрацією відеосюжетів з підставними особами.

Морально-психологічний стан та рівень мотивації російських загарбників залишається низьким там має тенденцію до подальшого погіршення. Згідно з даними, у підрозділах 60-ї окремої мотострілецької бригади 5-ї загальновійськової армії Східного військового округу, через невиконання наказу щодо ведення бойових дій, від посад усунуто двох командирів взводів. Для проведення роз’яснювальної роботи, до району виконання бойових завдань БТГр частини в Ясинівці Донецької області, заплановано прибуття заступника командира бригади з воєнно-політичної роботи.

У з’єднаннях та частинах Балтійського флоту, зокрема 79-ї окремої мотострілецької бригади 11-го армійського корпусу, фіксують численні випадки відмови від подальшого проходження служби та небажання підписувати контракти військовослужбовцями строкової служби.

На території Білорусі зафіксовано переміщення військової техніки ЗС РФ, ймовірно, з метою перегрупування підрозділів, а також створення резерву для поповнення втрат в живій силі, озброєні та техніці угруповань, що діють на території України.

На залишених ворогом територіях Київської області фіксуються непоодинокі випадки мінування території та будівель місцевих жителів.

Угруповання Сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. На всіх напрямках противник успішно стримується Збройними Силами України, на окремих – наші війська здійснюють успішні контратаки.

Угрупованням Об’єднаних сил на Донецькому та Луганському напрямках за добу відбито 5 ворожих атак. У противника, окрім втрат живої сили, знищено:

10 танків

18 одиниць броньованої

13 одиниць автомобільної техніки

15 артилерійських систем.

Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу було уражено 7 повітряних цілей. Серед них:

4 літаки

БПЛА

2 крилаті ракети.

Авіація Повітряних Сил продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по місцях скупчення техніки та живої сили ворога.