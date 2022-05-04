Станом на початок 70-ої доби російські окупанти продовжують наступальні дії у Східній операційній зоні. Мета ворога - захопити Донеччину та Луганщині, а також утримати сухопутний коридор до окупованого Криму.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Окрім наступальних дій, загарбники продовжують завдавати ракетних ударів по українських містах. Зокрема напередодні, 3 травня, пошкодили об’єкти на території Дніпропетровської, Кіровоградської, Вінницької, Львівської, Київської, Закарпатської, Одеської та Донецької областей.

На Волинському та Поліському напрямках активних дій ворожої армії не зафіксовано, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

З метою перевірки готовності до виконання завдань за призначенням, один ракетний дивізіон зі складу 465-ї ракетної бригади ЗС Білорусі здійснює переміщення з пункту постійної дислокації до району призначення.

На Сіверському напрямку ознак формування противником наступального угруповання не виявлено. В рамках посилення охорони ділянки російсько-українського кордону, у районах автомобільних пунктів пропуску “Нові Юрковичі”, “Погар” та “Ломаковка” Брянської області розгорнуто підрозділи збройних сил російської федерації зі складу Центрального військового округу.

На Слобожанському напрямку ворог обстрілював Харків та населений пункт Протопопівка з артилерії та мінометів. Провів повітряну розвідку в районі населених пунктів Кутузівка та Олександрівка Барвінковського району Харківської області. Противник намагався вести наступальні дії у напрямку населеного пункту Довгеньке, успіху не мав.

На Донецькому і Таврійському напрямках, з метою сковування дій, окупанти здійснюють обстріли підрозділів українських військ.

На Лиманському напрямку противник веде наступ у напрямку населеного пункту Шандриголове, бойові дії тривають. Ворог посилює угруповання військ та активізував ведення повітряної розвідки.

Окупанти здійснювали штурмові дії в районі Попасної, бойові дії тривають.

В Маріуполі російські окупанти продовжують завдавати авіаційних ударів та здійснюють вогневе ураження наших позицій в районі “Азовсталі”.

На Запорізькому напрямку ворог проводив штурмові дії у напрямку населеного пункту Оріхів, успіху не має.

У Горлівці до центрального моргу доставлено понад 100 тіл мобілізованих військовослужбовців 1-го армійського корпусу, які загинули на території Запорізької області.

На Південнобузькому напрямку, з метою знищення фортифікаційного обладнання наших позицій, ворог застосовував артилерію, реактивні системи залпового вогню, озброєння танків уздовж всієї лінії зіткнення. Активізував бойові дії у районі населеного пункту Томина Балка.

На Бесарабському напрямку ситуація залишається напруженою та контрольованою.

За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ уражено (точні дані ще уточнюються):

– 7 безпілотників

– 8 крилатих ракет

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито дванадцять атак ворога. Зокрема, українські воїни знищили у ворога:

– 6 шість танків

– 5 артилерійських систем (три з них – реактивні системи залпового вогню)

– 15 одиниць бойової броньованої техніки

– 9 одиниць автомобільної техніки противника

Окрім цього, противник зазнає втрат й на інших напрямках.