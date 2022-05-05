Станом на початок 71-ої доби широкомасштабного вторгнення, російські окупанти намагаються встановити контроль над Донецькою та Луганською областями та зберегти сухопутний коридор до окупованого Криму.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Водночас ворог розпочав активні дії у Придністровському регіоні республіки Молдова. Зокрема: здійснює перегрупування військ на окремих напрямках, поповню запаси, намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках активних дій противника не зафіксовано.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує обстрілювати Харків та здійснювати розвідку позицій підрозділів Сил оборони. В районі північніше міста Ізюм продовжує артилерійські та мінометні обстріли.

На Донецькому і Таврійському напрямках тривають ворожі артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення. Окупанти застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ракетно-бомбових ударів з метою сковування дій українських військ.

Підрозділи противника намагаються вести наступальні дії на Лиманському, Сєвєродонецькому та Попаснянському напрямках, успіху не мають.

На Авдіївському та Курахівському напрямках ворог продовжує обстріли позицій захисників України.

У районі міста Маріуполь основні зусилля російські окупанти зосереджують на блокуванні та спробах знищення наших підрозділів в районі “Азовсталі”. За підтримки авіації, противник поновив наступ з метою взяття під контроль території заводу.

За наявною інформацією, частина російських військовослужбовців 38-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу, після відведення до району відновлення, через значні втрати особового складу, відмовилась від подальшої участі у бойових діях на території України. Зазначені військовослужбовці перебувають у районі поблизу українсько-російського кордону та чекають на переміщення до РФ.

Підрозділи російських окупантів 2-го армійського корпусу 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу, які знаходяться в населеному пункті Сватівського району Луганської області укомплектовані місцевими жителями з найближчих населених пунктів мають низький морально-психологічного стан, суттєві проблеми з озброєнням та засобами захисту і не готові до виконання завдань.

На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Завдавав ракетно-бомбових ударів по позиціях українських воїнів та інфраструктурі регіону.

Завдяки успішним діям українських захисників та захисниць ворог втратив контроль над кількома населеними пунктів на межі Миколаївської та Херсонської областей.

За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ було уражено дев’ять повітряних цілей. Йдеться про:

– 4 безпілотники (два з них зенітними ракетними підрозділами Сухопутних військ)

– 3 крилаті ракети

– 2 літаки (попередньо – винищувачі Су-30, остаточна інформація уточнюється)

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито одинадцять атак ворога. Українські захисники знищили противнику:

– 5 танків

– 7 одиниць бойової броньованої техніки

– 5 одиниць автомобільної техніки