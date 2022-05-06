Станом на початок 72-ої доби широкомасштабного вторгнення РФ, основною метою ворога залишається захоплення Донецької та Луганської областей і утримання сухопутного коридору до окупованого півострова Крим.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

На Волинському і Поліському напрямках російські загарбники активних дій не проводили. У підрозділах збройних сил Білорусі продовжується перевірка бойової готовності сил реагування.

На Сіверському напрямку ознак формування противником наступального угруповання не виявлено. В прикордонних районах України на територіях Брянської, Курської та Бєлгородської областей на позиціях та опорних пунктах утримується незначна кількість особового складу, озброєння та військової техніки.

На Слобожанському напрямку ворог активних дій не проводив, однак продовжує обстрілювати з реактивної та ствольної артилерії житлових кварталів та передмістя Харкова.

Ворог продовжує здійснювати нарощування системи протиповітряної оборони, матеріально-технічного забезпечення та вогневого ураження. Проводить перегрупування та відновлення боєздатності підрозділів.

На базі Куп’янської міської лікарні в облаштованому окупантами шпиталі за наявною інформацією перебуває до 300 поранених.

З метою уточнення позицій наших військ та напрямків подальшого просування російські армійці здійснюють повітряну розвідку.

На Донецькому і Таврійському напрямках противник продовжує вести активні бойові дії.

На Лиманському напрямку здійснює обстріли позицій наших військ.

На Попаснянському напрямку основні зусилля зосередив на встановленні повного контролю над населеним пунктом Попасна та відновленні наступу на населені пункти Лиман та Сіверськ.

В місті Маріуполі продовжує блокування підрозділів Сил оборони в районі “Азовсталі”. В окремих районах, за підтримки авіації, поновив штурмові дії з метою взяття під контроль території заводу.

На Сєверодонецькому, Авдієвському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій з боку росіян не зафіксовано. Однак ворог здійснює вогневий вплив з метою сковування дій наших військ та знищення артилерійських підрозділів.

На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив, утримував зайняті рубежі, посилював системи протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби. Обстрілював позиції наших військ. На півночі Херсонщини і Миколаївщини ворог здійснює обстріли населених пунктів, які залишив.

Відмічено ведення противником повітряної розвідки в районах населених пунктів Олександрівка, Сергіївка, Володимирівка.

За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ було уражено п’ятнадцять повітряних цілей росіян. Йдеться про:

– 14 безпілотників типу “Орлан-10”

– 1 літак

На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито одинадцять атак ворога та знищено:

– 8 танків

– 11 одиниць бойової броньованої техніки

– 5 одиниць автомобільної техніки противника