За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на початок 43-ої доби широкомасштабного вторгнення РФ в Україну, противники зосереджують свої зусилля на наступальній операції на Донеччині та Луганщині, з метою повної окупації цих областей.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресслужби Генштабу ЗСУ.

Окрім підготовки до атаки у Донецькій та Луганській областях, ворог продовжує вести активні бойові дії на Слобожанському, Донецькому, Південнобузькому та Таврійському напрямках.

Зокрема на Слобожанському напрямку російські загарбники продовжують блокувати Харків, здійснюючи артилерійські обстріли міста.

На Донецькому та Таврійському напрямках окупанти також здійснюють артилерійські обстріли: під ворожим вогнем населений пункт Попасна. Основна мета окупантів – вогневе ураження ЗСУ та відновлення наступальної операції на Рубіжне, Нижнє та Новобахмутівку. Окрім цього ворог намагався прорвати оборону підрозділів ЗСУ поблизу Новотошківського, втім українські воїни відбили атаку окупантів.

На Південнобузькому напрямку ворог здійснює оборону раніше зайнятих рубежів, намагається відновити боєздатність своїх підрозділів. Продовжує проводити жорсткі фільтраційні заходи на тимчасово зайнятих територіях Херсонщини.

Частина військ РФ, які були виведені з інших регіонів України, наразі розміщуються у наметових містечках на території РФ поблизу України. Російські армійці відмовляються продовжувати участь у війні проти України. Морально-бойовий дух нещодавно виведеного з України бойового складу РФ низький та має тенденцію до погіршення.

Командування ЗС РФ продовжує пошуки живої сили для подальшої війни проти України. Зокрема Російські військові комісари розпочали роботу з військовозобов’язаними громадянами РФ, які були звільнені зі служби після 20212 року та мають такі військові спеціальності як водій, механік-водій, розвідник. також відшукують молодших командирів. Офіційна причина виклику у військомати – проведення зборів з підготовки за зазначеними військовими спеціальностями терміном на 3 місяці. Окрім цього, відповідна агітаційна кампанія з російськими громадянами розпочалась і на території придністровсько-молдавської республіки.

Російські окупанти й надалі проводять насильницькі дії щодо мирного населення України на тимчасово зайнятих територіях. Зокрема йдеться про оточений Маріуполь, звідки РФ вивозить мирних мешканців до ОРДЛО.

За минулу добу, 6 квітня, угруповання Повітряних сил ЗСУ уразили три повітряні цілі: крилату ракету, БПЛА та бойовий літак окупантів.. Авіація Повітряних сил ЗСУ завдавала ракетно-бомбових ударів по військах загарбників.