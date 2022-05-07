Станом на початок 73-ої доби з початку повномасштабного російського вторгнення, наступальні дії ворога тривають у Східній операційній зоні. Окупанти намагаються встановити контроль над Донеччиною та Луганщиною, а також утримати сухопутний коридор між цими областями та окупованим Кримом.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

На Поліському напрямку активних дій росіян не зафіксовано. У ході перевірки бойової готовності підрозділів, які виконують завдання з прикриття ділянки кордону з Україною, не виключається приховане проведення ротації зазначених підрозділів.

На Сіверському напрямку активних дій ворога також не виявлено. Триває інженерно-фортифікаційне обладнання позицій та смуг в прикордонних районах Курської області.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує артилерійські обстріли населених пунктів в районі Харкова. На Ізюмському напрямку веде повітряну розвідку із застосуванням безпілотників з метою уточнення позицій українських захисників.

У районі населених пунктів Циркуни та Руські Тишки окупанти підірвали три автомобільних мости з метою уповільнення контрнаступальних дій підрозділів Сил оборони.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог продовжує здійснювати артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення та застосовує оперативно-тактичну авіацію для ракетно-бомбових ударів по позиціях українських військ.

У Маріуполі ворог продовжує блокування підрозділів Сил оборони в районі заводу “Азовсталь”. Здійснював штурмові дії з метою взяття під контроль території заводу.

На Південнобузькому напрямку російські окупанти завдали вогневе ураження із застосуванням артилерії по позиціях українських воїнів. Здійснили обстріли цивільної інфраструктури Миколаєва ракетами та реактивними системами залпового вогню.

У населеному пункті Івано-Кепине підрозділами сил оборони було знищено склад з боєприпасами та до 20 одиниць військової техніки противника.

У тимчасово зайнятому противником Херсоні загарбниками вживається низка заходів для забезпечення діяльності російсько-окупаційних військ та підтримки російського окупаційного режиму. Збільшено кількість блокпостів та пересувних патрулів.

За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ було уражено 14 безпілотників типу “Орлан”.

На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито вісім атак ворога та знищено:

– три танки

– вісім артилерійських систем

– сім одиниць бойової броньованої техніки

– один автомобіль

– три одиниці спеціальної інженерної техніки противника