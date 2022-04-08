За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 43-ої доби з початку широкомасштабного вторгнення РФ, основні сили ворога готуються до наступу на сході України.

Про це йдеться у ранковому звіті Генштабу ЗСУ.

Зокрема російські загарбники зосереджуються на захопленні Маріуполя, наступу на Ізюм, прориві оборони угруповання Об’єднаних сил на Донецькому напрямку. На Південнобузькому напрямку навпаки, ворог намагається стримати просування сил ЗСУ.

На всіх полігонах Білорусі проходять заходи оперативної та бойової підготовки білоруських військових. До посиленої охорони білорусько-українського кордону залучено до 4-ох батальйонних тактичних груп.

Залишається імовірність ракетних та авіаційних обстрілів України з території Білорусі.

За не перевіреною наразі інформацією, у Білорусі розпочався відбір “добровольців”, які готові воювати проти України. З них можуть сформувати нові підрозділи приватної військової компанії.

У районах Брянської та Курської областей російські військові завершують відновлення боєздатності.

Окремі підрозділи зі складу 6-ої, 10-ої загальновійськових армій, 1-ої танкової армії, берегових військ балтійського та північного флотів проводять заходи оперативного обладнання територій. Основна увага зосереджена на відновленні залізничного сполучення з м. Куп’янськ до м. Харків, м. Ізюм та м. Сватове. Для цього залучені підрозділи залізничних військ 38-ої окремої залізничної бригади західного військового округу Ярославля.

На Харківському напрямку російські окупанти продовжують блокувати Харків. Щоб не допустити просування українських військових, ворог ставить мінно-вибухові загородження.

У тимчасово зайнятому Ізюмі представники ОРДЛО виконують функції місцевої “поліції”: проводять незаконну перевірку документів, обшуки осіб та приміщень мирних мешканців.

Російські окупанти зосереджують зусилля на захоплені Попасної, Рубіжного та встановленні повного контролю у Маріуполі. На більшості напрямків продовжуються штурмові дії.

Окрім цього противник не перестає завдати авіаційних ударів та обстрілів по цивільній інфраструктурі. Зокрема під обстрілами російських загарбників опинились Кремінна, Сєвєродонецьк, Новотошківське, Попасна, Новозванівка, Суха Балка, Новоселівка Друга, Степне, троїцьке, Новобахмутівка, Мар’їнка та Солодке.

Ворог намагався прорватись у напрямку Рубіжного, Попасної, Нижнього, Новотошківського, Золотого та Борівського, проте зазнав невдачі.

За минулу добу, 7 квітня, на території Донецької та Луганської областей було відбито 7 ворожих атак, знищено 4 танки, 2 артилерійські системи, 10 одиниць броньованої техніки та 11 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Авіація Повітряних Сил продовжувала завдавати ударів по місцях скупчення військ противника.