Станом на ранок 45-ої доби широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, головним завданням російських загарбників залишається підготовка до наступу на Донеччині та Луганщині, з метою повністю окупувати області.

Про це повідомили у Генеральному штабу Збройних сил України.

Так, на Волинському напрямку змін у положенні так діях ворога не зафіксовано.

На Поліському напрямку ворог не вдавався до активних дій. Підрозділи, які були виведені з території України до Білорусі, продовжують там перебувати. Згідно з даними, задля перегрупування військ, підрозділи зі складу 35-ої загальновійськової армії Східного воєнного округу та 76-ої десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ ЗС РФ, будуть переведені у Бєлгородську та Воронезьку області Росії.

На Сіверському напрямку російські загарбники завершують проведення перегрупування сил та відновлення боєздатності підрозділів Центрального військового округу у Брянській та Курській областях, а також переміщення окремих підрозділів зі складу 41-ої загальновійськової армії та 90-ої танкової дивізії на території Донецької та Луганської областей.

На Слобожанському напрямку російські окупанти продовжують обстрілювати та частково блокувати місто Харків. Зафіксовано посилене ведення радіоелектронної розвідки ворога. На території Бєлгородської області російські армійці розгорнули польові табори для підрозділів, які були переміщені з інших операційних районів.

На Ізюмському напрямку росіяни намагались розпочати наступ на населені пункти Бражківка та Сулигівка, проте успіху не мали.

На Донецькому напрямку ворог продовжує штурмові дії. Основні зусилля зосереджує на окупації Рубіжного, Нижнього, Попасної та Новобахмутівки. Також намагається повність взяти під контроль Маріуполь.

На Південнобузькому напрямку росіяни посилили ведення розвідки. Провели артилерійські обстріли населених пунктів Мар’янське, Нововоронцовка, Новогригорівка і Шевченкове. Продовжують завдавати ракетних ударів по населених пунктах Одеської області з території Кримського півострова.

На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито сім атак ворога. Зокрема українські бійці знищили: 9 танків, 7 одиниць броньованої та 5 одиниць автомобільної техніки противника.

Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу було уражено чотири повітряні цілі: 2 вертольоти, 1 БПЛА та 1 крилата ракета. Інформація наразі уточнюється.