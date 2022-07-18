Війна в Україні показує, що домінування Заходу закінчується, оскільки Китай стає наддержавою – експрем’єр Великої Британії

“Ми наближаємося до кінця політичного та економічного домінування Заходу”, – сказав Блер у лекції під назвою “Після України, які уроки тепер для західного керівництва?”. “Світ буде принаймні біполярним і, можливо, багатополярним”, — сказав Блер. “Найбільша геополітична зміна цього століття відбудеться в Китаї, а не в Росії”.

Російське вторгнення в Україну призвело до загибелі тисяч людей і спровокувало найсерйознішу кризу у відносинах між Росією та Заходом з часів Кубинської ракетної кризи 1962 року, коли багато людей боялися, що світ стоїть на межі ядерної війни.

Президент РФ Володимир Путін каже, що Захід оголосив економічну війну, намагаючись ізолювати економіку Росії санкціями, а Кремль каже, що Росія звернеться до таких держав, як Китай та Індія.