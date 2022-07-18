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Війна в Україні показує, що домінування Заходу закінчується, оскільки Китай стає наддержавою – експрем’єр Великої Британії

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії (з 1997 по 2007 рік) Тоні Блер заявив, що війна в Україні показує, що домінування Заходу підходить до кінця, оскільки Китай підіймається до статусу наддержави у партнерстві з Росією в одній із найважливіших точок перелому за століття.

Понеділок, 18 липня 2022, 08:50
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Цитує Блера міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Блер сказав, що світ перебуває на переломному етапі історії, який можна порівняти з закінченням Другої світової війни або розпадом Радянського Союзу: але цього разу Захід явно не на підйомі.

“Ми наближаємося до кінця політичного та економічного домінування Заходу”, – сказав Блер у лекції під назвою “Після України, які уроки тепер для західного керівництва?”. “Світ буде принаймні біполярним і, можливо, багатополярним”, — сказав Блер. “Найбільша геополітична зміна цього століття відбудеться в Китаї, а не в Росії”.

Російське вторгнення в Україну призвело до загибелі тисяч людей і спровокувало найсерйознішу кризу у відносинах між Росією та Заходом з часів Кубинської ракетної кризи 1962 року, коли багато людей боялися, що світ стоїть на межі ядерної війни.

Президент РФ Володимир Путін каже, що Захід оголосив економічну війну, намагаючись ізолювати економіку Росії санкціями, а Кремль каже, що Росія звернеться до таких держав, як Китай та Індія.

Війна в Україні, за словами Блера, прояснила, що Захід не може покладатися на те, що Китай “поведеться так, як ми вважаємо раціональним”.

Президент Китаю Сі Цзіньпін продовжує підтримувати Путіна і критикує “зловживання” санкціями з боку Заходу. Путін налагодив те, що він називає “стратегічним партнерством” з Китаєм.

У 1979 році економіка Китаю була меншою за економіку Італії, але після відкриття для іноземних інвестицій і запровадження ринкових реформ він став другою за величиною економікою світу. За прогнозами, економіка країни випередить Сполучені Штати протягом десятиліття, і вона лідирує в деяких технологіях 21 століття, таких як штучний інтелект, регенеративна медицина та провідні полімери.

“Місце Китаю як наддержави є природним і виправданим. Це не Радянський Союз”, – сказав Блер.

Майбутніми союзниками країни, ймовірно, будуть Росія та Іран.

Він переконаний, що Захід не повинен дозволити Китаю виграти перегони у військовому плані.

“Ми повинні збільшити витрати на оборону та зберегти військову перевагу”, – сказав Блер. Сполучені Штати та їх союзники “повинні мати достатню перевагу, щоб задовольнити будь-який випадок або тип конфлікту в усіх сферах”.

Теги: війна, Велика Британія, війна, геополітика, Китай, російсько-українська війна, Тоні Блер

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