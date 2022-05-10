Розвідувальне співтовариство США вважає, що війна президента Росії Володимира Путіна в Україні, ймовірно, стане "непередбачуванішою та більш ескалаційною" в найближчі місяці. Про це заявила у вівторок у Конгресі директорка національної розвідки Сполучених Штатів Авріл Гейнс.

Цитує експертку американський телеканал CNN.

Директорка Національної розвідки Авріл Гейнс намалювала похмуру й невизначену картину наступного етапу вторгнення Путіна, який, за її словами, буде важко передбачити комітету Сенату з питань збройних сил – частково тому, що “Путін стикається з невідповідністю між його амбіціями та нинішніми військовими можливостями Росії”.

“Принаймні, ми вважаємо, що дихотомія почнеться в Росії в період прийняття особливих рішень, як щодо внутрішніх змін, так і щодо військового конфлікту з Україною та Заходом, – сказала вона. – І ця тенденція підвищує ймовірність того, що президент Путін звернеться до радикальніших засобів, серед яких: введення воєнного стану, переорієнтація промислового виробництва або потенційно ескалаційні військові дії, з метою звільнити ресурси, необхідні для досягнення цілей. Це може трапитися тоді, коли конфлікт затягнеться, або якщо він [Путін] вважатиме, що Росія програє Україні”.

Проте розвідувальна спільнота не вірить, що Путін вдасться до використання ядерної зброї, якщо не відчує екзистенційної загрози для Росії.

Розвідувальна спільнота вважає, що Путін готується до тривалого конфлікту — і що його цілі виходять далеко за межі східного регіону Донбасу.

“Наступний місяць бойових дій буде значущим, оскільки Росія намагатиметься активізувати свої зусилля, – сказала Гейнс. – Але навіть якщо вони будуть успішними, ми не впевнені, що боротьба на Донбасі стане ефективним завершенням війни”.

Гейнс вважає, що у найближчій перспективі Путін хоче захопити дві східні області – Донецьку та Луганську, контролювати місто Херсон і потенційно розширити сухопутний міст навколо південної смуги країни до Придністров’я.

Але, щоб досягти Придністров’я, розвідувальна спільнота вважає, що Путіну потрібно розпочати повну мобілізацію всередині Росії, чого він досі не зробив.

“Оскільки і Росія, і Україна вірять, що можуть продовжувати прогресувати у військовому плані, ми не бачимо життєздатного шляху для переговорів, принаймні в короткостроковій перспективі”, – переконана директорка національної розвідки Сполучених Штатів Авріл Гейнс.