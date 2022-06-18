За словами прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, населення країни має бути готовим відчути на собі наслідки підтримання України, зокрема, ці наслідки можуть вдарити по гаманцях громадян.

Про це повідомляє нідерландська газета De Telegraaf.

Журналісти запитали Рютте, чи не втягуються Нідерланди все більше у війну, яка не є їхньою. На це прем’єр відповів, що війна в Україні є, зокрема, війною Нідерландів.

Він додав, що держава робить все можливе задля перемоги України, не переходячи “червону лінію”. Ця лінія полягає в тому, що НАТО не вступатиме у прямий конфлікт із Росією. Проте фінансову та військову підтримку Україні, зокрема у постачанні важкого озброєння, країни НАТО надаватимуть.

Водночас Нідерланди, як повідомив Марк Рютте, одна з країн-лідерок у постачанні озброєння Києву. Зокрема тому, що неможна дозволити Путіну окупувати Україну, бо це загрожує, насамперед, безпеці Нідерландів.

Народ країни має бути готовим затягнути паски, тому що підтримання України, зокрема, негативно позначиться на його гаманцях.