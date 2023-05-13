Про це сказав високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає Європейська служба зовнішніх дій.

За його словами, військові витрати країн Європи на оборону наразі на 30% вищі за показники 2013 року. Йдеться про період до окупації росіянами Криму.

Також подібна тенденція спостерігається в Азії та Океанії, де минулого року оборонні витрати були на 45% вищими, ніж у 2013 році.

“Вона [війна], очевидно, має глобальні наслідки у вимірі цін на продовольство та енергію майже для усього людства. Водночас життєвим інтересам як ЄС, так і країн регіону відповідає підтримання безпеки та стабільності, сталого розвитку та добробуту. Тож ми маємо дуже чітку зацікавленість у безпеці одне одного”, — пояснив високий представник ЄС.

У 2023 році на Індо-Тихоокеанський регіон припали дві третини світового економічного зростання, кожного дня близько 2 000 кораблів доставляють товари через Індійський океан та Південнокитайське море до Європи.

Водночас минулого року на країни цього регіону припадало 37% від загального зовнішнього імпорту ЄС та близько 25% європейського експорту.