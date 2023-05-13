На тлі повномасштабної російсько-української війни оборонні витрати у всьому світі минулого року сягнули 2,2 трильйона доларів США.

Про це сказав високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає Європейська служба зовнішніх дій.

За його словами, військові витрати країн Європи на оборону наразі на 30% вищі за показники 2013 року. Йдеться про період до окупації росіянами Криму.

Також подібна тенденція спостерігається в Азії та Океанії, де минулого року оборонні витрати були на 45% вищими, ніж у 2013 році.

“Вона [війна], очевидно, має глобальні наслідки у вимірі цін на продовольство та енергію майже для усього людства. Водночас життєвим інтересам як ЄС, так і країн регіону відповідає підтримання безпеки та стабільності, сталого розвитку та добробуту. Тож ми маємо дуже чітку зацікавленість у безпеці одне одного”, — пояснив високий представник ЄС.

У 2023 році на Індо-Тихоокеанський регіон припали дві третини світового економічного зростання, кожного дня близько 2 000 кораблів доставляють товари через Індійський океан та Південнокитайське море до Європи.

Водночас минулого року на країни цього регіону припадало 37% від загального зовнішнього імпорту ЄС та близько 25% європейського експорту.