Кількість людей, що стикнуться із гострою нестачею продовольства може сягнути 323 мільйонів: через війну в Україні на межі голодування опиняться ще 47 мільйонів осіб.

Про це повідомив міжнародний телеканал CNN.

У доповіді Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН зазначається, що війна в Україні спричинила порушення виробництва та експорту сільськогосподарської продукції. Також підвищилися ціни на енергоносії, що вже впливає на доступність продовольства та ціни на нього.

За даними ООН, з січня ціни на продовольство зросли на 17%. Зокрема, крупи подорожчали більш ніж на 21%.

Експерти прогнозують, що до кінця року це спричинить збільшення кількості людей, що зіткнулися з голодом, на 47 мільйонів. Отже, загальна кількість осіб, на які стикнуться з гострою нестачею продовольства, складе 323 мільйони.

Також зазначається, що до війни Україна виробляла 19% світового об’єму ячменю, 14% пшениці та 4% кукурудзи. Особливо залежать від українського та російського експорту пшениці Африка та Близький Схід.