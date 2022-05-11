Генсек ООН Антоніу Гутерріш глибоко стурбований нестачею продовольчих ресурсів у світі. На його думку, війна в Україні загрожує продовольчій безпеці у різних частинах планети.

Про це повідомляє британська газета The Guardian.

Через військову агресію РФ в Україні у світі зросли ціни на зерно, олію, пальне та добрива. ООН зокрема попереджає, що така ситуація призведе до посилення продовольчої кризи в Африці.

Зазначається, що війна в Україні зробила неможливим експорт зерна та інших товарів через Чорне море.

“Ризик голоду поширюється різними частинами світу через драматичну ситуацію з продовольчою безпекою, спричинену війною в Україні”, – заявив генсек ООН.

Антоніу Гутерріш також повідомив, що переговори про евакуацію ще більшої кількості мирних жителів із зон конфлікту в Україні тривають. Генсек ООН додав, що наразі він не бачить перспектив мирного врегулювання.