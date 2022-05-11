Про це повідомляє британська газета The Guardian.
Через військову агресію РФ в Україні у світі зросли ціни на зерно, олію, пальне та добрива. ООН зокрема попереджає, що така ситуація призведе до посилення продовольчої кризи в Африці.
Зазначається, що війна в Україні зробила неможливим експорт зерна та інших товарів через Чорне море.
“Ризик голоду поширюється різними частинами світу через драматичну ситуацію з продовольчою безпекою, спричинену війною в Україні”, – заявив генсек ООН.
Антоніу Гутерріш також повідомив, що переговори про евакуацію ще більшої кількості мирних жителів із зон конфлікту в Україні тривають. Генсек ООН додав, що наразі він не бачить перспектив мирного врегулювання.
- Нагадаємо, петиція із закликом врятувати бійців “Азовсталі” набрала понад 1 мільйон підписів.
- Також повідомлялося, що втрати від російського вторгнення в Україну сколихнули світ.