На думку генсека НАТО Єнса Столтенберга, війна в Україні буде довготривалою та має закінчитися за столом переговорів.

Про це повідомив міжнародний телеканал CNN.

За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, він провів “чудову зустріч” із президентом США Джо Байденом та віцепрезидентом Камалою Харріс, а також радником із нацбезпеки Джейком Салліваном.

Столтенберг вказав на лідерство США в підтриманні України та оборонного альянсу. За його словами, дії США щодня змінюють ситуацію на фронті в Україні.

“Путін хотів менше НАТО, і тому вторгся до України, але отримує більше”, — зауважив Столтенберг.

Під час зустрічі обговорювався майбутній саміт НАТО, який відбудеться наприкінці червня в Мадриді. На думку генсека, проведення саміту є необхідним у “важливий для безпеки час”. Також він додав, що з нетерпінням чекає візиту Байдена до Іспанії.

Коментуючи відповідне запитання журналістів, Столтенберг наголосив, що, на його думку, війна в Україні закінчиться за столом переговорів. Однак він також зазначив, що “війни за своєю природою є непередбачуваними” та що треба готуватися до довготривалого процесу. За словами генсека НАТО, війна стала “конфліктом на виснаження”, а українці “платять велику ціну, боронячи свою країну на полі бою”. Зокрема, Столтенберг запевнив, що путінська армія несе великі втрати.