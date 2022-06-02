Про це повідомив міжнародний телеканал CNN.
За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, він провів “чудову зустріч” із президентом США Джо Байденом та віцепрезидентом Камалою Харріс, а також радником із нацбезпеки Джейком Салліваном.
Столтенберг вказав на лідерство США в підтриманні України та оборонного альянсу. За його словами, дії США щодня змінюють ситуацію на фронті в Україні.
“Путін хотів менше НАТО, і тому вторгся до України, але отримує більше”, — зауважив Столтенберг.
Під час зустрічі обговорювався майбутній саміт НАТО, який відбудеться наприкінці червня в Мадриді. На думку генсека, проведення саміту є необхідним у “важливий для безпеки час”. Також він додав, що з нетерпінням чекає візиту Байдена до Іспанії.
Коментуючи відповідне запитання журналістів, Столтенберг наголосив, що, на його думку, війна в Україні закінчиться за столом переговорів. Однак він також зазначив, що “війни за своєю природою є непередбачуваними” та що треба готуватися до довготривалого процесу. За словами генсека НАТО, війна стала “конфліктом на виснаження”, а українці “платять велику ціну, боронячи свою країну на полі бою”. Зокрема, Столтенберг запевнив, що путінська армія несе великі втрати.