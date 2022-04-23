Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов розповів, що широкомасштабне вторгнення Росії в Україну не стало новиною для української влади. За його словами, про прагнення РФ розпочати повномасштабну війну на Банковій знали задовго до 24 лютого 2022 року.

Про це йдеться в інтерв’ю Олексія Данілова для “Української правди”.

За його словами, інформація щодо повномасштабного вторгнення РФ почала надходити з певного періоду. Зокрема 30-го жовтня американське видання The Washington Post стало першим ЗМІ, яке опублікувало статтю про скупчення російських військ біля кордону України.

“Фактично підготовка до війни почалася набагато раніше. Ми були свідомі того, що Російська Федерація рано чи пізно буде намагатися забрати нашу країну. І одним із перших наших кроків був початок боротьби з п’ятою колоною, початок боротьби з їхнім інформаційним простором”, – сказав Данілов.

Водночас за словами секретаря РНБО, вони ще 6-го вересня 2021 року звернули увагу на статтю міністра оборони РФ Сергія Шойгу, яка мала назву “О новых городах Сибири”.

Прочитавши цю статтю українська влада почала розуміти, що розбудовувати Сибір РФ хоче силами українців. Таке бажання у росіян, додав Данілов, виникало неодноразово і ніколи не зникне.

Данілов наголосив, що у своїй статті Шойгу прямо вказав, що розбудовою Сибіру повинні займатись громадяни з країн СНД, проте інших народів, окрім українців, немає спроможності реалізувати такі проєкти.

“Тому для нас напад, який стався, не був такою новиною. Але були неприємності, що Білорусь вирішила брати в усьому цьому участь”, – сказав Олексій Данілов.

За його словами, Україна зовсім не очікувала, що Білорусь доєднається до Росії, адже за декілька днів до 24 лютого у міноборони РБ запевнили Україну, що не братимуть участі у діях РФ.

Відповідаючи на питання, чому ж тоді широкомасштабна війна стала несподіванкою для влади, якщо всі про неї знали, Данілов заявив, що війна – це “несподівана штука” і прорахувати її повністю неможливо.

“Якщо хтось каже, що до війни можна підготуватися – це примара. Ви не можете повністю підготуватися до війни”, – наголосив він.

За його словами, події які відбули на Київщині під час окупації, могли статись у будь-якому іншому місті України, тому своєчасно евакуювати мирних українців з окремих міст було неможливо, адже ніхто точно не знав, куди зайдуть російські армійці. Більш того, за словами Данілова влада навіть уявити не могла, що росіяни будуть вбивати, катувати та ґвалтувати мирних українців.

Проте в інших сферах Україна готувалась до нападу Росії. Зокрема було прийнято чимало рішень РНБО з цього питання, було сформовано офіцерський склад усіх батальйонів територіальної оборони.

“Я дуже добре пам’ятаю, коли десь за тиждень, мабуть, а, може, навіть за 5 днів, у нас тут була велика нарада, і ми запросили Кличка і всіх комбатів у Києві, які були призначені керівниками територіальної оборони”, – сказав секретар РНБО.

Про те, що повномасштабний наступ Росії розпочався Данілов. за його словами дізнався безпосередньо після нападу.

“Вторгнення почалося о 3:40 в Луганській області на ділянці Мілове, але ми думали, що там вони заходять саме по території Донецької і Луганської областей. Ми вважали, що їхня мета після визнання “республік” забрати їх в межах областей. Але потім вже через годину двадцять наступ почався скрізь”, – додав він.

Варто зауважити: попри заяви Данілова про те, що українська влада знала та готувалась до широкомасштабного вторгнення РФ, до 24 лютого 2022 року офіційних заяв щодо нападу не було.

Про те, що Росія готується до повномасштабної війни часто писали світові ЗМІ та наголошували Західні лідери. До прикладу, 25 листопада 2021 року видання Bloomberg писало, що РФ перекидає до Криму значні військові сили та техніку. Ще раніше, 9 листопада 2021 року, Bloomberg писав, що Росія перекидає танки до кордону з Україною.

Також відомо, що 20 листопада 2021 року у The New York Times писали, що США попередили союзників про можливе вторгнення Росії в Україну. Окрім цього, ще 6 листопада 2021 року Пентагон повідомив про скупчення російських військ на кордоні з Україною.

Тоді ж п’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що через концентрацію російських військ на кордонах України слід негайно провести консультації з міжнародними партнерами.

Водночас 2 листопада 2021 року секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов назвав дезінформацією заяви західних ЗМІ про концентрацію російських військ на кордоні з Україною.

26 грудня 2021 року Данілов в інтерв’ю французькому виданню AFP заявив, що Путін прагне знищити Україну, але серйозного ризику неминучого вторгнення немає.

Навіть у лютому 2022 року, незадовго до початку повномасштабної війни, українська влада критикувала західні ЗМІ через новини про вторгнення РФ.