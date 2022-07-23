Про це він написав у своєму Twtter-акаунті.
Ландсбергіс прокоментував підписання договору у Стамбулі щодо деблокади українських портів для експорту зерна на світові ринки.
За його словами. розблокувати одеські порти було б неможливо, якби Україна не отримала РСЗВ HIMARS.
“Зараз абсолютно зрозуміло, що війна закінчиться раніше, якщо ми швидше озброїмо Україну”, – написав він.
The agreement to unblock Odesa would have been impossible without HIMARS. It's now very clear that the war will end earlier if we arm Ukraine faster.
— Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) July 22, 2022
Варто зауважити, що завдяки РСЗВ HIMARS Україна досягла чималих успіхів у боротьбі з російськими окупантами.
Завдяки американському озброєнню ЗСУ вдалось знищити десятки складів з боєзапасами, які російські окупанти облаштували на тимчасово окупованих територіях України.
- Нагадаємо, у Білому домі оголосили про додаткову безпекову допомогу Україні на суму 270 мільйонів доларів. До нього увійдуть чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS, протитанкове озброєння та безпілотні літальні апарати Phoenix Ghost.
- Водночас за даними ЗМІ, адміністрація президента США Джо Байдена не поспішає передавати Україні бойові безпілотники великого радіуса дії, оскільки остерігається, що БПЛА та його технології можуть опинитись в руках росіян, якщо ЗСУ зазнають поразки.