Про це він написав у своєму Twtter-акаунті.

Ландсбергіс прокоментував підписання договору у Стамбулі щодо деблокади українських портів для експорту зерна на світові ринки.

За його словами. розблокувати одеські порти було б неможливо, якби Україна не отримала РСЗВ HIMARS.

“Зараз абсолютно зрозуміло, що війна закінчиться раніше, якщо ми швидше озброїмо Україну”, – написав він.

The agreement to unblock Odesa would have been impossible without HIMARS. It's now very clear that the war will end earlier if we arm Ukraine faster.

— Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) July 22, 2022