Депутатка Київради від партії "ЄС" Міла Тижненко заявила, що одна з причин війни – байдужість до культури та українських символів. Вона наголосила, що попри повномасштабне протистояння з РФ, український міністр культури досі оточує себе людьми, котрі ще донедавна боролись за права російськомовних.

Про це Тижненко написала у Facebook.

Культура – це важливо. За словами депутатки, у нашій країні вона завжди не на часі: “то революція, то війна, то треба придумати як би поспритніше щось вкрасти”.

“І війну зараз ми маємо зокрема тому, що всім в країні було плювати на культуру і символи. Повірте, це дуууже пов‘язано”, – зазначила вона.

Тижненко пояснила, що наразі її “нудить” від двох речей.

Перше, що міністр культури Олександр Ткаченко їздить Україною з депутатом Бужанським, який з моменту обрання завзято боровся з українською як державною і шукав у нас нацистів. Депутатка нагадала, що “зараз росіяни продовжують його справу”.

Друге, що очільник Мінкультури вважає “моторошну радянську батьківщину-мати символом України”.