Про це Тижненко написала у Facebook.
Культура – це важливо. За словами депутатки, у нашій країні вона завжди не на часі: “то революція, то війна, то треба придумати як би поспритніше щось вкрасти”.
“І війну зараз ми маємо зокрема тому, що всім в країні було плювати на культуру і символи. Повірте, це дуууже пов‘язано”, – зазначила вона.
Тижненко пояснила, що наразі її “нудить” від двох речей.
Перше, що міністр культури Олександр Ткаченко їздить Україною з депутатом Бужанським, який з моменту обрання завзято боровся з українською як державною і шукав у нас нацистів. Депутатка нагадала, що “зараз росіяни продовжують його справу”.
Друге, що очільник Мінкультури вважає “моторошну радянську батьківщину-мати символом України”.
- За словами народного депутата України від партії “Європейська Солідарність” Володимира Ар’єва, десятки представників “Слуги народу” не підтримали голосування у Верховній Раді України щодо збільшення фінансування української армії, серед них нардеп від “Слуг” Максим Бужанський.
- Також стало відомо, що народний депутат України від партії “Слуга народу”, член міжфракційної політичної групи “Розумна політика” Дмитро Разумков запропонував повернути журналістів до Верховної Ради, наголосивши, що медіа – це “четверта влада”. Своєю чергою, нардеп від партії “Слуга народу” Максим Бужанський виступив проти цієї ініціативи.
- 7 липня у застосунку “Дія” стартувало нове голосування. Цього разу українців просять вирішити, що робити з гербом СРСР на монументі “Батьківщина-матір” у Києві.