Про це стало відомо під час засідання Ради Безпеки ООН.
За його словами, російські війська перебувають на території РФ та залишаться на російській території.
“Моя країна проводить навчання на власній території в режимі, який ми вважаємо потрібним”, – заявив Вершинін.
Він також додав, що уряд його країни готовий до діалогу, проте “не імітаційного діалогу, а реального”.
Своєю чергою, представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд у відповідь на коментарі Вершиніна висловила сподівання, що її російський колега оголосить, що вони не планують атакувати Україну.
“Натомість це було продовженням дезінформації та риторики, яку ми продовжуємо чути, і ми чули раніше”, – наголосила Томас-Грінфілд.
Водночас представниця США в ООН зазначила, що дипломатичний світ продовжить активізацію. Вона закликала Росію припинити конфронтацію та прийняти “запрошення до діалогу”.
Лінда Томас-Грінфілд резюмувала власний виступ словами Держсекретаря США Ентоні Блінкена, зазначивши: “він прийшов сюди не для того, щоб сприяти війні, а для того, аби запобігти війні та знайти шлях до мирного розв’язання”.
- Нагадаємо, представниця Сполучених Штатів Америки в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що дії РФ проти України є загрозою та викликом для всієї Європи. Вона закликала Росію обрати шлях дипломатії.
- Раніше Ентоні Блінкен заявив, що останні дані американської розвідки констатують, що уряд РФ планує сфабрикувати привід для нападу на Україну.
- Окрім цього, прессекретар Держдепартаменту США Нед Прайс повідомив на брифінгу, що заяви Росії про “геноцид” на Донбасі — це привід для виправдання вторгнення РФ в Україну.
- Також стало відомо, що у Міністерстві закордонних справ Російської Федерації оприлюднили заяву після офіційної відповіді Кремля на письмовий документ Сполучених Штатів Америки щодо вимог “гарантій безпеки”.
- Міністерка закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс назвала сьогоднішні обстріли на Донбасі провокацією від Росії. Вона заявила, що у такий спосіб РФ намагається сфабрикувати привід для вторгнення.