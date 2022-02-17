На засіданні Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Сергій Вершинін підтвердив, що російські війська поки залишаються на українському кордоні. Водночас він наголосив, що Росія на власній території проводить навчання, котрі не містять загрозу для України.

Про це стало відомо під час засідання Ради Безпеки ООН.

За його словами, російські війська перебувають на території РФ та залишаться на російській території.

“Моя країна проводить навчання на власній території в режимі, який ми вважаємо потрібним”, – заявив Вершинін.

Він також додав, що уряд його країни готовий до діалогу, проте “не імітаційного діалогу, а реального”.

Своєю чергою, представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд у відповідь на коментарі Вершиніна висловила сподівання, що її російський колега оголосить, що вони не планують атакувати Україну.

“Натомість це було продовженням дезінформації та риторики, яку ми продовжуємо чути, і ми чули раніше”, – наголосила Томас-Грінфілд.

Водночас представниця США в ООН зазначила, що дипломатичний світ продовжить активізацію. Вона закликала Росію припинити конфронтацію та прийняти “запрошення до діалогу”.

Лінда Томас-Грінфілд резюмувала власний виступ словами Держсекретаря США Ентоні Блінкена, зазначивши: “він прийшов сюди не для того, щоб сприяти війні, а для того, аби запобігти війні та знайти шлях до мирного розв’язання”.