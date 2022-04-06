Російські окупаційні війська готуються до наступу на схід України. Очікується, що активні бойові дії можуть початися за три-чотири дні.

Про це повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Поки російські військові стягують техніку і живу силу в Луганську область. За словами Сергія Гайдая, підвезення нових сил, техніки та людей фіксують постійно. Можливо вони закінчать підвезення всіх резервів найближчими днями. Голова Луганської ОВА зазначив, що українські захисники вже чекають їх.

Сьогодні окупанти продовжують атакувати Попасну з “Градів” та авіації. Через це евакуація проходить під гуркіт ворожих гармат. Поки в Лисичанську ще залишається близько 30 тисяч мешканців, а Сєвєродонецьку менше. За понад 40 днів війни вдалося евакуювати орієнтовно 30 тисяч осіб. Проте порахувати кількість тих, хто виїхав власним транспортом, поки неможливо.

Сергій Гайдан додав, що росіяни контролюють 60% Рубіжного, оскільки ексмер-зрадник допомагав взяти місто й здавав всю інформацію ворогу. Проте прорватися вглиб загарбники не можуть через щоденні контратаки ЗСУ.