Про це повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Поки російські військові стягують техніку і живу силу в Луганську область. За словами Сергія Гайдая, підвезення нових сил, техніки та людей фіксують постійно. Можливо вони закінчать підвезення всіх резервів найближчими днями. Голова Луганської ОВА зазначив, що українські захисники вже чекають їх.
Сьогодні окупанти продовжують атакувати Попасну з “Градів” та авіації. Через це евакуація проходить під гуркіт ворожих гармат. Поки в Лисичанську ще залишається близько 30 тисяч мешканців, а Сєвєродонецьку менше. За понад 40 днів війни вдалося евакуювати орієнтовно 30 тисяч осіб. Проте порахувати кількість тих, хто виїхав власним транспортом, поки неможливо.
Сергій Гайдан додав, що росіяни контролюють 60% Рубіжного, оскільки ексмер-зрадник допомагав взяти місто й здавав всю інформацію ворогу. Проте прорватися вглиб загарбники не можуть через щоденні контратаки ЗСУ.
- Нагадаємо, мешканців Харківської, Донецької та Луганської областей закликали до евакуації. Віцепрем’єр-міністерка Ірина Верещук та військові адміністрації просять зробити це, доки є така можливість.є
- Кабінет Міністрів України розширив перелік зброї, яку можуть використовувати члени добровольчих формувань територіальних громад, аби протистояти російській окупаційній армії.
- Також російські окупаційні війська почали використовувати мобільні крематорії у Маріуполі для знищення слідів своїх злочинів. Вони збирають та спалюють тіла вбитих через російське вторгнення.